Cáceres-Juaristi, toda una ‘final’ a mediados de diciembre

Es un topicazo, y puede que exagerado tratándose de un partido en diciembre correspondiente a la jornada 12 de 34, pero este Cáceres Patrimonio de la Humanidad-Juaristi ISB (20.45 horas, Multiusos) tiene visos de auténtica final. Quizás no tanto en lo clasificatorio como en lo psicológico. A los verdinegros les costaría levantarse de la lona si el colista, que solo ha ganado un partido por ahora, también logra noquearle en una cancha otrora casi inexpugnable.

Ahora ya no lo es y resulta demoledor el simple dato de que los verdinegros han perdido los cinco partidos que han disputado en su guarida, desde lo más asequibles (Almansa, Cantabria) a los intermedios (Alicante, Gipuzkoa), pasando por el último, ante el Palencia, que es uno de los favoritos para subir.

En ese choque, disputado hace diez días, el conjunto de Roberto Blanco dio muestras de mejoría, pero no las suficientes como para mejorar su balance, que es ahora de 3-8. No está en puestos de descenso, pero casi, porque es el mismo que el del penúltimo y el antepenúltimo.

«Volvemos al Multiusos, a casa a poder demostrar qué clase de equipo somos. Seguro que será un día muy importante para todos nosotros», señaló este jueves Blanco, que se repitió en su análisis del trabajo de la semana. «Hemos entrenado bastante bien. El equipo está motivado y unido. Los golpes que reciben les fortalecen. El vestuario me transmite mayor seguridad y confianza en el día a día», indicó, aunque a continuación se dio cuenta de eso no significa demasiado:«la última vez que lo dije perdimos en casa estrepitosamente».

El técnico placentino relativizó el dato «plano» de que el Cáceres sea el equipo de menor anotación en la LEB Oro (69 puntos por partido). Sí pidió «aumentar la eficiencia ofensiva y el número de posiciones y reducir las pérdidas de balón».

Sobre el rival, consideró que, pese a sus malos resultados, no será fácil de vencer. «No viene a regalar nada, nunca da nada por perdido», indicó, señalando jugadores como Ibrahim Magassa, un alero cedido por el Betis, y Manex Ansorrotegui. Es este último el ejemplo claro de lo que es este equipo, formado en buena parte por vascos y que, fundamentado en su fortaleza como local, la pasada temporada ya consiguió una trabajada permanencia. «Físicamente te llevan al límite. Si no estás al nivel de competitividad, te pueden generar problemas», expuso Blanco.

Moviéndose en el mercado

El tema de la semana ha sido los posibles cambios en la plantilla, después de que este diario revelase que el club se ha metido de lleno en el mercado con el objetivo de cambiar la dinámica de los resultados. Blanco contó que ha transmitido a los jugadores el mensaje de que «la intención es conseguir que este sea el equipo con el que terminemos la temporada y que, si hay que hacer algún cambio, será una situación que no nos gustará. Claro que miramos en el mercado, miramos posibilidades, es lo habitual. Pero voy a protegerlos y defenderlos al máximo, se merecen el respeto por lo que trabajan, esto es deporte. Los defiendo convencido, los veo cada día trabajar, creo y vamos a muerte con ellos. Espero no cambiar a nadie porque querrá decir que hemos acertado». Terminó asumiendo que «esto no quiere decir que pueda haber un cambio en el futuro, pues todos estamos sujetos a cambios».

La cuestión tendrá que aplazarse unas horas, pero se aceleraría en caso de otro resultado frustrante ante el Juaristi. Es lo que tienen las finales.