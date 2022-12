¿Se acuerdan de los hermanos Ortega? Moisés, Rai y Francisco, tres hermanos que fueron grandes jugadores para el fútbol extremeño y que militaron en casi todos los grandes equipos de la región. Pues bien, uno de ellos, el portero Moisés, puede decir que no se aburre después de su retirada. El que fuera cancerbero de Mérida, Badajoz, Extremadura o Jerez, entre otros, vive cada fin de semana entre campos de fútbol y pistas de voleibol. El por qué no es otro que sus hijos, quienes han decidido seguir la madera de deportistas de su padre y de sus tíos. Y ojo, tienen mucha madera.

La pequeña Fabiola Ortega, de 15 años pero superando ya el 1.82 metros de altura, juega en el Voleibol Almendralejo de Superliga 2 y acaba de recibir su primera convocatoria con la Selección Española sub16 para disputar un torneo internacional amistoso del 26 al 30 de diciembre en Coruña ante las selecciones de Portugal y Francia. Será un torneo que puede llevarle a otro preparatorio para el Europeo y que se disputará en Alemania, del 3 al 9 de enero.

Fabiola está enamorada del voleibol y debutó el día de su 15 cumpleaños en Superliga 2. Su progresión es meteórica. Antes había jugado en el Maristas y el Club Don Bosco de Badajoz.

Moi Ortega, además de portar el nombre de su padre ha decidido recoger sus guantes y seguir el mismo camino como portero de fútbol. Después de foguearse en las categorías inferiores del CD Badajoz y pasar por el Villafranca, Moi es el portero titular del nuevo CD Extremadura que milita en Segunda Extremeña. Tiene nivel para más, «pero nos convenció mucho la oferta del nuevo equipo de Almendralejo para crecer con el club y sentirse futbolista, ya que en el Francisco de la Hera uno se siente un jugador siempre importante», dice su padre.

Moi Ortega padre no cabe de orgullo en su cuerpo. Su profesión como bombero le permite tener cierto tiempo libre para seguir las evoluciones de ambos deportistas. Sobre Moisés, reconoce que le ha llevado un seguimiento y entrenamiento más cercano por compartir puesto de portero. Con Fabiola lo ha tenido más difícil por no disponer de tantos conceptos sobre voleibol, pero está prendido de su forma de ser: «Es una chica muy responsable y comprometida con todo lo que hace. No es fácil gestionar a esa edad todo lo que le está ocurriendo. Decidió jugar en Almendralejo sabiendo que tiene que compaginar cuatro días de entrenamientos». Ortega, un apellido de deportista.