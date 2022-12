Máxima necesitad en el duelo entre Diocesano y Don Benito

Ganar o ganar. Solo vale eso. Pero los dos no pueden hacerlo y tanto Diocesano como Don Benito necesitan sumar de tres en tres. La necesidad para el último y el penúltimo del grupo 5 de Segunda Federación es máxima en el derbi de este sábado en los campos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres (16.15 horas). Ambos conjunto llegan heridos y necesitan darse una alegría con la que marcharse a las vacaciones navideñas, que en el caso de los colegiales tendrán que esperar un poco más, pues el martes tienen el duelo de Copa del Rey ante el Getafe.

Ocho son los partidos seguidos que lleva sin ganar el Diocesano. Solo un punto de 24 posibles, datos que han hundido en la clasificación a los colegiales. Semana a semana mejoran las sensaciones en el equipo de Adolfo Senso, pero les está faltando la chispa final que le permita sumar. Pequeños detalles son los que le están arrebatando la opción de mirar la clasificación de otra forma. Las tres últimas derrotas del Diocesano han sido por la mínima, pero su falta de gol es manifiesta.

Las bajas, o al menos los problemas físicos de algunos jugadores, son una de las causas que están lastrando el juego del Dioce, que este sábado confía en lograr un buen resultado, cerrar su mala racha y cargarse de moral para el partido de Copa en Arroyo de la Luz ante el Getafe, aunque lograr un extra de motivación para ese encuentro no será difícil.

En busca de tranquilidad

En el Don Benito saben que acabar el 2022 sumando los tres puntos es de vital importancia. No solo porque una victoria acercaría a los rojiblancos a los puestos de la permanencia, sino por lo que ello conllevaría para la ya de por sí maltrecha moral de la tropa. Acabar un año tan intenso y complicado como el 2022 ganando en Cáceres al Diocesano permitiría al Dépor irse algo más tranquilos a la época navideña. Más cuando el objetivo desde la llegada de Manolo Martínez al banquillo cabalazón era el de llegar al parón con 15 puntos. El fin de semana pasado, ante el Cacereño, a punto estuvieron de conseguirlo de no haber desaprovechado la renta de dos goles ante los de Julio Cobos. Ya han hecho borrón y cuenta nueva.

El encuentro ante el Dioce, según el propio Martínez, les puede servir precisamente para «resarcirnos de lo ocurrido el pasado domingo», analizó el técnico en la previa del encuentro. Del mismo modo, expresó que han trabajado por corregir los errores a lo largo de la semana. «Hemos insistido en no bajar en lo más mínimo la intensidad cuando nos ponemos por delante en el marcador», argumentaba el técnico.

En el apartado de bajas, Martínez no podrá contar con Marcos Ruiz, que continúa con su proceso de recuperación, por lo que se espera un once muy similar al de semanas anteriores. Así pues, Josué Medina se postula de nuevo como lateral diestro en detrimento de Trinidad, mientras que Santana podría volver a tener algunos minutos, aunque no se espera que sea desde el inicio. E incluso Álvaro García podría volver a la titularidad en lugar de Moráis.