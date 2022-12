El Mérida, con ganas de dar la sorpresa en la casa del líder

El Mérida está solventando con buena nota la exigente recta final del año. A este último partido de liga del 2022 llega de conseguir dos victorias consecutivas en una semana de tres encuentros, con el subidón añadido de que el último triunfo ha sido frente al Badajoz, el eterno rival regional.

Ahora llega el turno, este sábado a partir de las 18.00 horas, de visitar al líder, el Córdoba, «el equipo con más recursos para hacer gol en cualquier acción del partido», tal y como lo ha definido el entrenador emeritense, Juanma Barrero, que también ha reconocido que van a un sitio «maravilloso, con gran ambiente de fútbol. Va a ser el partido en el que vamos a jugar ante más público». Esto supone «un reto importante para ver la personalidad y la madurez de los jugadores, sobre todo los más jóvenes».

A pesar del rival, «vamos a buscar la victoria. De principio no firmamos nada, después, según vaya el partido, te tendrás que conformar con una cosa u otra». Tras la dura derrota cordobesista en la última jornada (3-0) frente al Alcorcón, Barrero espera que estén «deseosos por demostrar que ha sido un día malo y volver a la senda de la victoria, sobre todo ante su público. Le van a meter mucho ritmo y van a ser más intenso que nunca».

La vuelta de Montoya

Las circunstancias en la que llega el cuadro romano no son las mejores, pues a las bajas que arrastra desde hace varias semanas de Kamal, Llácer y Copete, hay que sumarles las del cancerbero Juan Palomares y del delantero Carlos Cinta. Con respecto al portero, Palomares sufrió un golpe en la espalda en el entrenamiento del miércoles que le han impedido volver a entrenar. Afortunadamente, Javi Montoya ya está recuperado y podrá defender la portería.

Por otro lado, Cinta se produjo un esguince en la rodilla en el último partido que le impide golpear el balón. Ante ambas ausencias, además de la mencionada vuelta de Montoya a la portería, en el plano ofensivo el sustituto de Cinta podría pasar por centrar la posición de algún hombre de banda como Akito, Sandoval o Viñuela, aunque a tenor de lo visto en partidos anteriores parece que la solución podría llegar por meter a Busi acompañando a Lolo Plá en punta, haciendo una función de segunda punta, e incluso, por momentos, como interior para meter un tercer hombre en el centro del campo.

Por su parte, Germán Crespo, técnico del Córdoba, no podrá contar con Gudelj, por sanción. Recupera a los lesionados Felipe Ramos y Javi Flores, mientras que mantiene la duda hasta último momento de Simo, quien tiene «buenas sensaciones, pero todavía le molesta», reconocía el propio entrenador. Crespo espera un partido «como todos los de casa: salir con la intensidad necesaria y saber leer bien el partido. Ojalá podamos despedir el año con una victoria ante nuestra afición, que sabemos que va a responder una vez más». Al Mérida lo define como «un rival con una dinámica muy positiva que en la última jornada se ha metido en la zona noble de la clasificación». Ante la posibilidad de que los emeritenses puedan pensar más en la eliminatoria copera del miércoles ante el Alavés, afirma:«Creo que el Mérida está centrado en la liga, la Copa es un premio como hubiera sido para nosotros si hubiéramos pasado, pero ellos van a estar centrados en este, no creo que le den más importancia a la Copa que a la liga. Imagino que vendrán muy motivados por el escenario, como vienen en buena dinámica, tienen mucho que ganar y poco que perder. Prefiero que vengan así porque así no nos relajamos».