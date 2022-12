Josemaría y Sánchez ganan un duelo épico para meterse en la final del Master de Barcelona

Qué manera de sufrir, qué manera de pelear. Paula Josemaría y Ariana Sánchez estarán este domingo en la final del Barcelona Master Final y defenderán hasta el último suspiro el número uno del ranking World Padel Tour. Incluso podrían asegurárselo antes, pero eso ya no depende de ellas. Gemma Triay y Alejandra Salazar juegan en la tarde de este sábado la otra semifinal (contra Bea González y Marta Ortega) y, si pierden, esa cumbre del pádel mundial será para la extremeña y la catalana.

El camino para alcanzar la final del torneo de maestras no ha estado exento de épica. En cuartos necesitaron el jueves levantar dos bolas de partido en contra y tres horas de partido para superar a las gemelas Sánchez Alayeto. En la semi de este sábado el duelo ante Patri Llaguno y Virginia Riera también ha sido de una exigencia máxima. De nuevo han sido tres horas las que han hecho falta para jugar los tres sets y el tie break final para dar el triunfo a Josemaría y Sánchez (4-6, 6-2 y 7-6 (3)).

Con problemas físicos en su brazo izquierdo, el bueno, no ha sido el mejor partido de Paula Josemaría. “Estaba muy apagada, me sentía lenta en la pista, no estaba con la misma chispa de siempre”, decía la moralejana, que agradecía el apoyo de su compañera. “Ahí siempre estaba ella para apoyarme, somos el complemento perfecto, es una jugadora de diez”, apuntaba la extremeña sobre Ari, visiblemente emocionada y a la que le costaba hablar tras el partido. “Estoy casi temblando, muy nerviosa”.

Llaguno y Riera, que no han sido capaces de ganar ni una sola vez esta temporada a Paula y Ari (seis enfrentamientos con el de este sábado), son de las mejores defensoras del torneo. Devuelven todo. Por ahí pasaba el partido.

La semifinal

De entrada, dos juegos en blanco para Josemaría y Sánchez. Un espejismo, porque los cinco siguientes fueron para Llaguno y Riera, que desquiciaron a las número uno, sin herramientas para hacerles daño. Cuando quisieron reaccionar, ya era tarde, y eso que llegaron a poner el tanto 4-5, pero Patri y Vir no iba a dejar escapar el tesoro que tanto se habían trabajado (4-6).

En el descanso entre set el fisio apareció en pista para tratar los problemas de muñeca de Paula Josemaría. Las caras eran muy serias en la bancada de la extremeña y la catalana.

Iniciaron el segundo set de la misma forma que el primero, 2-0 arriba, pero en el siguiente, break para Llaguno y Riera que ponía el 2-1 en el marcador y los nervios en Paula y Ari, porque el guion parecía repetirse. Sin embargo, lograron frenarlo con un nuevo break con punto de oro (3-1). Ahí estuvo la clave de esa manga, que con pico y pala lograron apuntarse la extremeña y la catalana (6-2).

En el tercer y definitivo set las que empezaron mandando fueron Patri y Vir. 0-2 arriba con dos break a favor. Tenían todo de cara y fue ahí donde Paula se activó definitivamente. Ari había tirado del carro hasta ese momento, pero desde ese momento contaba con todo el apoyo de la extremeña. Consiguieron igualar el duelo 4-4. Llaguno y Riera rompían a continuación el servicio de sus rivales (4-5), que reaccionaban de la misma forma (5-5), pero a continuación ganaban el suyo llevándolo hasta el punto de oro (6-5). El tie break se lo habían asegurado y hasta ahí se fue el duelo. En esa muerte súbita Paula y Ari mostraron ese gen ganador que les ha llevado a ser las más regulares esta temporada y a pelear por su segundo título de maestras. Eso será este domingo.