Luz al Diocesano, tinieblas para el Don Benito

El Diocesano tendrá una Navidad tranquila. Al menos mucho más que la del Don Benito, que vuelve a hundirse en el último lugar de la clasificación. De ahí escapan los colegiales con un ejercicio de practicidad, con un partido tibio en la primera parte, como suele ser habitual, y desbocado en la segunda que le sirvió para golear 4-0 a un cuadro calabazón enredado en sus carencias, muchas.

Nueve jornadas después, el Dioce vuelve a saborear las mieles del triunfo. No le sirve para salir de la zona de descenso, pero sí para rearmarse de moral. Y no precisamente para el histórico partido del martes ante el Getafe en Copa del Rey. Ese es un premio que, como se vio este sábado en Pinilla, no les despistó del objetivo principal, una liga que empezaba a complicarse. No está más fácil, pero salir del bucle de derrotas siempre es positivo.

Quien la tiene difícil es el Don Benito, un equipo, al menos en este encuentro, sin recursos, sin capacidad de reacción y sin armas para inquietar la portería de un rival que estaba, y está, entre los que más goles han encajado.

Empezó mandando el Don Benito, vestido este sábado de azul celeste en los campos Manuel Sánchez Delgado de Cáceres. Ordenado y presionando muy arriba, tenía encerrado al Dioce. El guion del partido pudo ser otro si el cabezazo de Manu Morais no se hubiese encontrado con la madera en el minuto 8 tras un gran pase de Trinidad, el mejor de los visitantes. Pero el larguero repelió el balón y las opciones de sumar de los dombenitenses.

Juanjo Chavalés, Dani Sales y Assan, en dos ocasiones, fueron los goleadores del Diocesano

Quien no desaprovechó la primera que tuvo fue el Diocesano. Falta lateral, pegadita a la línea de banda, que saca Javi González para ponerla en la cabeza de Juanjo Chavalés, totalmente solo en el segundo palo. El de Torreorgaz no desaprovechó el regalo.

El Don Benito estaba en la lona. Ya no se levantó. No dio señales de tener capacidad para hacerlo, aunque al filo de la media hora tuvo una buena ocasión para igualar, cuando Fran Pérez aprovechó un despiste del Dioce en la salida del balón para plantarse solo delante de Miguel Cordero, al que trató de superar por alto, pero de una manera tan inocente que el portero no tuvo problemas para atrapar la pelota.

La sentencia

El Don Benito iba sin rumbo y quedó claro en los segundos 45 minutos. Nada más empezar, Assan dio la puntilla en una jugada, como poco, muy rara. Los visitantes perdieron el balón muy cerca de su área y este acabó llegando al senegalés del Dioce, que ya dentro del área superó a Sebas Gil. El línea levantó la bandera (¿fuera de juego?), pero el árbitro dejó jugar, algo que no hizo la defensa del ‘dombe’.

El tercero lo marcó Dani Sales en el 52. Nueva pérdida de balón del Don Benito en el centro del campo que el habilidoso jugador colegial no desperdició. Lo de los pupilos de Manolo Martínez era una sangría sin fin. Apenas fueron capaces de inquietar la portería del Diocesano. Miguel Cordero fue casi un espectador más.

La cuenta la cerró Assan en el 68 en una demostración de fuerza que desnudó completamente a la defensa visitante. Cogió el balón en el borde del área y con su compañero mejor colocado en fuera de juego, decidió meterse con el balón hasta el fondo, superando a uno y otro defensa sin que nadie fuera capaz de pararlo.

Aún se jugaron 20 minutos más, pero ya no pasó nada. El Dioce había hecho lo que debía. El Don Benito daba muestras de no saber ni qué tenía que hacer. Casi al final disparó al fin entre los tres palos. Fácil para Miguel Cordero.

Llega ahora el parón navideño, llega tiempo de reflexionar, aunque los colegiales tienen primero el partido de Copa. Ya fueron capaces de eliminar a un Segunda como el Zaragoza. Ahora les llega un Primera, el Getafe, que lleva más de un mes sin jugar un partido oficial.