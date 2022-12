Villanovense y Montijo suman un empate que no contenta a ninguno

Reparto de puntos entre Villanovense y Montijo en el municipal serón tras un empate a uno que no satisface a ninguno de los dos teniendo en cuenta su situación clasificatoria. Quizás menos todavía para un Villanovense que fue superior al Montijo, que jugó más de media hora con uno menos y que acabó sufriendo para dar por bueno el punto en Villanueva de la Serena.

El partido empezó con un Villanovense decidido a ir hacia el ataque e imprimir un ritmo alto al juego, pero esas ganas iniciales de los serones se diluyeron pronto cuando el Montijo se acercó con peligro por primera vez a los pocos minutos del comienzo. Fue Cardozo el que remató de cabeza un saque de esquina que se marchó desviado por poco. Y apenas unos instantes después fue de nuevo Cardozo el que probó fortuna desde lejos con un potente disparo que repelió sin muchos apuros el debutante Company.

Fue ahí cuando el Villanovense pensó que lo ideal sería reaccionar y entrar de forma definitiva en el partido para comenzar a dominar más el balón. Sin embargo, en esas, el Montijo volvió a avisar con una ocasión muy peligrosa. Esta vez fue Keita el que remató al larguero un formidable servicio desde el costado zurdo para fortuna de los locales.

A partir de entonces el Villanovense, de una vez por todas, comenzó a crecer sobre el maltrecho terreno de juego del municipal. Primero avisó con un gol anulado por un dudoso fuera de juego de Sillero y luego, cerca del descanso, con dos ocasiones clamorosas de Ohemeng y Mario González. El primero desaprovechó una acción de ventaja dentro del área con todo a placer, pero su remate ante Tienza no fue bueno y el portero lo acabó despejando. El rechace de la jugada acabó en las botas de Mario González dentro del área, pero su disparo, con más potencia que puntería, se marchó rozando el palo. Así que como Mario se había quedado con las ganas de hacer gol esperó apenas un par de minutos más para no desaprovechar la siguiente ocasión que tuvo de hacerlo. Fue ahí cuando el centrocampista aprovechó un genial servicio desde la banda izquierda para marcar dentro del área rival justo antes del descanso.

El inicio de la segunda mitad fue trepidante con un Montijo que salió decidido a ir en busca del empate. De hecho, apenas habían transcurrido diez minutos de la segunda mitad cuando Pino aprovechó un balón suelto dentro del área para poner la igualada en el marcador. Pero en medio de tanta alegría, apenas un minuto después el propio Pino dejaba a su euqipo con un jugador menos al ver roja directa por un codazo sobre un jugador del Villanovense.

Tardó unos minutos el equipo de Gus en reaccionar y empezar a sentirse más cómodo con la superioridad sobre el terreno de juego con varias ocasiones claras. Primero fue Higor Rocha el que perdonó el segundo al no aprovechar un pase de Guille Perero dentro del área. Luego Runy, con un misil desde la frontal, estrelló el balón en el larguero para desesperación de la parroquia serona, mientras que unos instantes después fue Dan Ojog el que mandó alto un remate tras una jugada ensayada a a balón parado .

Ahí, con el Montijo achicando aguas como podían, llegó la más clara de todas en el tiempo de añadido. El capitán Ángel Pajuelo, con todo a placer no definió bien y el balón lo acabó parando el portero visitante. El reparto de puntos deja a Villanovense y Montijo en la décima y duodécima posición de la clasificación.

Gus: «El equipo está dolido por no tener premio»

José González ‘Gus’, entrenador del Villanovense, se marchó satisfecho con el trabajo de su equipo, aunque no por el resultado. «En el fútbol lo importante son los goles», expresó al respecto de la falta de acierto de los suyos de cara a puerta. «La plantilla está dolida porque pensamos que no nos está llegando el premio. No escatimamos en esfuerzos y vamos directos a la portería rival», analizó. Por eso espera que los resultados acaben llegando. «Cuando no hay una dinámica positiva nos puede venir bien desconectar para sentarnos y mejorar el equipo. Hay suficiente material humano para haber hecho una mejor primera vuelta» trasladó. Sobre el mercado de fichajes, apuntó que «está abierto» y que el club «mirará opciones» por si se da el caso de que algún jugador de la actual plantilla pida salir, pero reconoció que «lo que nos interesa es mantener el grueso del equipo. Nosotros somos un equipo humilde».





Marrero: «La roja a Pino no era ni amarilla»

El entrenador del Montijo, Juan Marrero, expresó tras el encuentro su parecer sobre el empate ante el Villanovense en un partido en el que los suyos, dijo, tuvieron situaciones para adelantarse, pero consideró que el mal estado del terreno de juego a causa de las últimas lluvias acabó pesando a sus jugadores. Sobre el partido, Marrero añadió que «el partido estaba para nosotros después del empate», pero criticó la expulsión de Pino justo unos minutos después. «Para mi no es ni amarilla, pero si el árbitro lo ha visto pues es lo que hay», dijo. Del mismo modo, expresó que su equipo se marcha con «buenas sensaciones» al parón liguero» y destacó de sus jugadores el haber «tirado de raza» en la segunda parte ante el Villanovense. Asimismo, espera que el próximo año 2023 «sea mucho mejor». También apuntó que mirarán el mercado, pero matizó que «iremos al mercado si puede el club».