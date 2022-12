Diocesano-Getafe: un partido de otra dimensión

No es el Getafe un equipo de relumbrón, de esos que arrastra masas y mueve aficiones. Se le podría situar en la clase media baja de la Primera División (eso dice la clasificación, donde es decimoquinto), pero con el dinero que tiene previsto gastar en esta temporada 2022-2023 (60,9 millones de euros) podría cubrir el 80% del presupuesto del Ayuntamiento de Cáceres para este 2022 (75,4). Y si se habla del Diocesano, tendría cubiertos sus gastos durante muchos años, décadas incluso. Por eso el duelo de este martes en el Municipal de Arroyo de la Luz (19.00 horas) es de otra dimensión, al menos para el conjunto colegial. Y a pesar de todo eso, no renuncia a dar la sorpresa. Ya lo hizo ante el Zaragoza. ¿Por qué no repetir?

A la cita llega el Diocesano tras darse un alegrón en el último partido de liga del 2022, en el que goleó 4-0 al Don Benito. Pero ese extra de moral no es necesario para un encuentro de este tipo, donde la motivación llega sola. «El partido más ilusionante de mi vida, enfrentarme a un Primera es todo un sueño», escribía en sus redes sociales Armenta, central del Dioce, expresando un sentimiento que impera en toda la plantilla. Los 20 jugadores del Diocesano (Success Makanjoula ya no está en el equipo) están listos para jugar y seguro que todos quieren hacerlo. No hay bajas, no ha lesiones, solo unas pequeñas molestias de Armenta, pero nada tan grave como para dejarle fuera. «Vamos a tratar de sacar el once que mejor esté para el partido. Unos están mejor que otros, con un pico de forma superior, con más confianza, más rodados», dijo este lunes el técnico Adolfo Senso minutos antes de que la plantilla empezara a ejercitarse sobre la hierba artificial del Municipal arroyano, un hándicap para el Getafe (que no suele jugar en esta superficie) y un arma del que tratará de sacar provecho el conjunto colegial. «Es una de las bazas que podemos tener, sobre todo para complicarles la vida». Otras armas, contaba el preparador, eran la ilusión y «el trabajo que se viene desarrollando desde pretemporada». «Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro partido, salir a morderles e intentar de jugarles de tú a tú» Adolfo Senso - Entrenador del Diocesano El Getafe lleva un mes sin competir a causa del Mundial de Qatar, pero no cree Senso que eso vaya a influir mucho. El conjunto del sur madrileño ha jugado en este tiempo dos amistosos y ambos acabaron con derrota, 1-0 ante el Valladolid y 0-1 con el Chivas mexicano. «Espero un equipo con hechuras, con jugadores con muchos partidos en Primera», apuntó el preparador extremeño. «Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro partido, complicarles las cosas, de salir a morderles y de tratar de jugar de tú a tú». Contarán los locales con el aliento de su afición y también la arroyana, que volverán a acudir en masa al Municipal para empujar a los suyos a los que sería una nueva gesta. Ambición azulona Para Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, la Copa del Rey es una competición que interesa a su club y dejó claro que intentará llegar lo más lejos posible en la competición. «Igual que La temporada pasada era complicado compaginar una cosa con la otra (Copa y Liga), este año hemos hablado con el presidente y no molesta. En una Liga muy difícil, sabemos que va a ser reñido hasta el final y eso no quita energía para jugar la Copa e intentar llegar lo más lejos posible», indicó el domingo. «Tenemos el hándicap del campo, pequeño y de césped artificial, pero no vamos a poner excusas» Quique Sánchez Flores - Técnico del Getafe «Ante el Diocesano tenemos el hándicap del campo, muy pequeño y de césped artificial. Pero no vamos a poner excusas. Somos un equipo tres categorías superior al Diocesano y tendrán jugadores súper motivados que jugarán bien. Para estar en esas categorías hay que jugar ya bien al fútbol. Con todo el respeto, iremos al máximo a intentar pasar a la siguiente ronda, que es nuestra obligación», apuntó el preparador. Respecto al estado de su plantilla, desveló que tiene a todos sus jugadores listos a excepción de alguno «que arrastra alguna lesión nada grave» y el uruguayo Mauro Arambarri, que se un tobillo en el mes de octubre y aún necesitará más tiempo para recuperarse. «Vamos a ver cómo hacemos para este partido y que jueguen los más sanos y los que hemos preparado para este partido», añadió. Alineaciones probables: Diocesano: Miguel Cordero, Manu, Armenta, Sahuquillo, Rubén del Valle, Javi González, Assan, Dani Sales, Juanjo Chavalés, Pitu Viera, Pliego. Getafe: David Soria, Djené, Domingos Duarte, Alderete, Fabrizio Angileri, Luis Milla, Aleñá, Portu, Seoane, Munir, Borja Mayoral. Árbitro: Jorge Figueroa Vázquez (Comité Andaluz). Estadio: Municipal de Arroyo de la Luz. Hora: Martes, 19.00.