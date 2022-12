Arroyo se viste de Dioce

Era día grande en la casa del Diocesano, era día grande en Arroyo de la Luz. Y la respuesta estuvo a la altura. No se llenó el Municipal, pero le faltó muy poco. Los gritos de apoyo al conjunto colegial empezaron en la previa y no se apagaron hasta el final. Cierto es que los goles sentaron como un jarro de agua fría (0-2 para el Getafe) en una noche templada, pero pronto se recuperaba el ánimo para empujar a los jugadores de rojo.

Entre los más aclamados, Armenta, que tenía su propia hinchada. «Vamos Dioce, soñemos Armenta», decía la pancarta que portaba un grupo de amigos del sevillano. Por cierto, los más ruidosos, como se comprobó cuando lo cambiaron en el 79.

También tenía sus propios hinchas el Geta, algo más de una decena de seguidores madrileños de la peña Comandos Azulones 94. Fueron los únicos que pudieron celebrar goles. El resto solo pudo gritar algún «uy».

Entre el público, algún ilustre ex del Diocesano, como Jorge Franco, Burgui, ahora en el HNK Šibenik de la liga croata. También Luismi, en el equipo que logró la campaña pasada el ascenso y el billete para esta Copa. Ahora juega en el Moralo.

No faltaba moviéndose entre el numeroso público el histórico Gerardo Hierro. Asegura que bailó la jota de su pueblo (Torrecillas de los Ángeles) en la plaza Mayor de Cáceres tras la victoria ante el Zaragoza, como había prometido. No hay documento gráfico. Pero ahora no será necesario que suba siete días seguidos hasta el Santuario de la Montaña, como decía que haría si su Dioce volvía a protagonizar la machada.

Y en el palco, acompañando a los presidentes, mucho políticos, entre los que estaban los alcaldes de Cáceres, Luis Salaya, y el de Arroyo de la Luz, Carlos Caro. También estaba el presidente de la Federación Extremeña de Fútbol, Pedro Rocha.

Al final no hubo machada, pero las caras de alegría entre la afición predominaban, conscientes de que el equipo de un colegio acababa de enfrentarse por primera vez en su historia a un club de la máxima categoría del fútbol español. Casi nada.