El Diocesano cae con honor

El Getafe apeló a su contundencia de Primera para salvar el escollo del Diocesano. En un duelo más equilibrado de lo que reflejó el resultado final (0-2) tiró de pegada para superar a los cacereños, un equipo que lo dio todo y que trató de tú a tú a su poderoso rival. Fue un buen ejercicio futbolístico en lo global, y la lógica se impuso. La experiencia copera de los colegiales llega a su fin con un sobresaliente de nota dentro de un expediente que jamás hubiera pensado protagonizar.

Antes de claudicar, hubo pelea por un objetivo en el que se creyó. Adolfo Senso, técnico local, puso en escena a todo lo mejor de su plantilla, al menos en términos de talento, para un combate presuntamente desigual. Eran los mismos que golearon al Don Benito en liga el pasado sábado. Llamativa seguía siendo la presencia del getafense Pliego en la delantera rojilla a efectos de motivación, al igual que alguien con pasado en el sur madrileño, Juanjo Chavalés, aunque al carrilero le hace falta poco para estar al 200 por 100.

Quique Sánchez Flores no quería sorpresas. Su jugador estrella, el punta turco Enes Unai, estaba de inicio, al igual que Luis Milla Portu o Munir, todos ellos de cartel notable en Primera. Algunas balas se las guardaba a modo de intendencia por si hubiera urgencias resultadistas

La diferencia de tres categorías apenas se notaba en el césped arroyano. La energía colegial era extraordinaria en el tú a tú físico, con Chavalés y Assan, el mejor de los 22, al límite.

Gol clave

De hecho, el Diocesano no había pasado apuros e incluso había amenazado en varias jugadas de estrategia. Pero en un balón dividido y un rebote maquiavélico Munir se hizo con el cuero para cabalgar hacia el gol ante la salida de Miguel Cordero. Era el minuto 30 y el 0-1 trastocaba cualquier plan de hacer largo el choque y jugársela a la ruleta rusa. Unal lanzó al poste en el 39 tras otra indecisión de la defensa del Dioce, por entonces afectada por el tanto madrileño. Excepto este desajuste, los cacereños no se descompusieron por el doloroso bofetón del tanto. Sabían que no estaba todo perdido.

En el segundo acto, seguía peleando el cuadro de Senso esperando una opción para empatar. No le salió bien el plan y todo se chafó en una acción espectacular de Portu, que dio pie al cabezazo de Munir para hacer el 0-2 en el 52.

La tuvieron entre Viera y Pliego en una buena combinación como respuesta estéril. Si no defines ante un Primera en las pocas que dispones, lo tienes complicado para competir.

El partido ya fue gobernado en su integridad por los getafenses, superiores ya también en términos psicológicos. Los cambios evidenciaron que aquello podría estar cerca del finiquito: Quique retiró al protagonista de la tarde noche, Munir, para mejor ocasión, y después haría lo propio con Unal y Portu. Entraron jugadorazos como Aleñá o Borja. Demasiado enfrente, visto la coyuntura.

Rayco y Margallo, los sustitutos en el Dioce a la hora de refrescar la delantera, dieron más peso y amenaza a los locales, aunque lo más importante, el gol, estaba lejos de llegar por la fortaleza madrileña y la dinámica del duelo. Borja Mayoral tuvo el 0-3, pero falló ante MIguel Cordero un gol cantado.

Tuvo su oportunidad para poner algo de incertidumbre Rayco, que no vio a un mejor posicionado Chavalés. El partido estaba finiquitado ya, en cualquier caso, con una imagen plausible del Diocesano y una lógica aplastante en el resultado final.

Un malintencionado centro chut de Rubén del Valle en la prolongación que se estrelló en el larguero fue el epílogo de la experiencia copera del Diocesano, que resultó especialmente gratificante para el club local y sus fieles ¿Quién lo hubiera imaginado hace muy poco? Realmente nadie. ¿Quiénes lo han gozado? Absolutamente todos. La imagen de los futbolistas agradeciendo a su afición su ayuda lo certificaba.