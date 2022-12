El Mérida espera que haya «cosas bonitas» ante el Alavés

El año futbolístico del Mérida acaba con la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante el Deportivo Alavés este miércoles a partir de las 19.00 horas. Eliminar a todo un equipo de Segunda División que pelea por el ascenso a Primera sería la guinda.

En este 2022 Juanma Barrero, sin duda, ha sido el gran protagonista, pues llegó al banquillo romano a principios de año, con el equipo hundido en la clasificación de Segunda Federación y doce meses después, tras un ascenso, coquetea con los puestos nobles de Primera Federación, encontrándose ahora con esta gran cita copera. En este sentido, alargando la metáfora de la guinda, el propio Barrero afirmaba que «el pastel y todo está hecho y está muy rico, pero nosotros también tenemos esa ilusión de demostrarnos que podemos estar a la altura de estos encuentros». Por eso se mostraba esperanzado, pues «en la Copa suelen pasar cosas bonitas».

A parte de la ilusión por el partido, para Barrero «la importancia es que es el siguiente partido, vemos el fútbol así, terminamos el partido el sábado en Córdoba y ya estamos con este. Es otra competición y hay que afrontarla igual que la liga. Nos ha dado tiempo para descansar y para prepararlo con mucha ilusión y con muchas ganas de dar la sorpresa». Recupera a un Carlos Cinta que «ha estado entre algodones. Las sensaciones son buenas y habrá que esperar las horas que quedan para ver cómo está».

Con respecto al posible once, «no lo hemos pensado todavía», pero empezando por la portería, teniendo en cuenta que Palomares está lesionado y, en teoría, sería titular en esta competición, al preguntársele por si será José Andrés, el técnico y exguardameta afirmó que «no lo tengo decidido, pero José tiene 18 años recién cumplidos y un futuro prometedor, hay que valorarlo todo».

POSIBILIDADES

Del resto, podría repetir el mismo once que en Córdoba, con la única duda del estado físico de Carlos Cinta, cuya posible titularidad sería en detrimento de Lolo Plá o de Busi. Lo que sí ha dejado claro el entrenador es que «no me condiciona la posible siguiente eliminatoria. La gente se está apretando en la competencia interna mutuamente y no deja que los compañeros bajen el nivel. Las alineaciones de principio con las últimas no tienen mucho que ver».

Cuando se hizo el sorteo, el Alavés era el líder de Segunda y ahora lleva cuatro derrotas seguidas que le han puesto quinto. «No lo he visto cuando estaba bien, sino ahora. No sé lo que antes hacían bien y que ahora no hacen. Es un equipo bueno, con mucha calidad, con muchos jugadores que el año anterior estaban en Primera». Por eso «cuando no llegue la táctica o las piernas, tiene que llegar la ilusión», añadía el preparador emeritense, que se mostraba muy orgulloso «por el efecto que hemos conseguido en la afición. Salimos a entrenar y hay colas en las taquillas, cuando volvemos todavía las hay y por la tarde también. Me gusta que haya esa ilusión por eso queremos hacer un buen partido para que los indecisos podamos subirlas al barco».

Teniendo en cuenta que todo el mundo tiene que pagar, incluidos los socios, se estima que se puedan llegar a vender alrededor de 4.000 entradas, lo cual se puede tildar como un gran éxito. Es un día y en un horario laborable, de ahí que el gabinete de comunicación, en un alarde de imaginación y originalidad, haya ideado una especie de justificante para que las empresas dejen salir antes a los aficionados del Mérida. A cambio, el logo de la empresa aparecerá en algunas publicaciones del club en redes sociales.

Otro atractivo es la vuelta de un emeritense y canterano al Romano. Se trata de Roberto González, cedido por el Betis al club vitoriano. «Lo conozco a él, a su padre y a su tío Jorge, que jugó conmigo. Esperemos que no tenga su día si juega. Puede ser muy desequilibrante», dice Barrero. El propio Rober reconocía que «jugar en Mérida, en casa ante mi gente, me da mucha alegría. Eespero que sea un gran partido. Venimos de una racha un poco negativa, así que ganar y cambiar la dinámica siempre es bonito».