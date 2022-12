El Cacereño, a dar la campanada ante el Girona

¿Y si hoy es el día? ¿Y si este año la sorpresa de la Copa del Rey le toda darla al Cacereño? Así, con esa mentalidad y esa confianza saltarán este jueves al terreno de juego los once elegidos por Julio Cobos para enfrentarse al Girona en el Príncipe Felipe (19.00 horas). Son tres las categorías de diferencia entre un equipo y otro, pero en este tipo de encuentros, como bien sabe el técnico verde, «las diferencias se acortan por la motivación, por querer demostrar que ellos también son buenos futbolistas y pueden competirle a un equipo de primera nivel», aunque indudablemente el salto de calidad del club de Primera División está ahí.

Un papel relevante en la eliminatoria lo jugará previsiblemente el césped del Príncipe Felipe, muy blando por las lluvias de las últimas semanas. Dificultará el juego de unos y otros, pero no cree Cobos que sea un factor que iguale fuerzas. «Los futbolistas buenos se mueven mejor en este tipo de circunstancias que los que no lo son», explicaba el martes. «No es bueno para el fútbol, lo ideal sería un terreno de juego en muy buenas condiciones, a todos nos gustaría así, pero habrá que adaptarse. Estoy seguro que los jugadores del Girona se van a adaptar perfectamente».

Posibles alineaciones: Cacereño: Iván Moreno, Pedro Ramírez, Capa, José Martínez, Samu Gomís, Bermu, Luis Telles, Samu Manchón, Miguel Garci, Karim, Solano. Girona: Juan Carlos; Arnau, Santi Bueno, Ramon Terrats, Miguel; Romeu, Aleix García; Yan Couto, Iván Martín, Toni Villa; y Stuani. Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité de Castilla-La Mancha). Estadio: Príncipe Felipe. Hora: Jueves, 19.00.

No renunciará a su identidad el Cacereño. Al menos en la medida en la que le deje el Girona. «Es un equipo de superior categoría y entiendo que técnicamente mejor que nosotros, pero trataremos de incomodarles lo máximo posible y de sacar ese fútbol que nosotros tenemos». No dejarles pensar es la consigna. Eso significará un nivel de concentración e intensidad muy alto. «Si los dejamos que piensen y no les apretamos, probablemente tengamos muchos problemas. Queremos disfrutar, pero evidentemente lo vamos a dejar todo en el campo», enfatizaba Julio Cobos.

Todos disponibles en el Cacereño

El técnico verde tiene a los 20 jugadores disponibles, también a Iván Fernández y Luis Aguado, que habían tenido algunos problemas físicos en las últimas semanas. No tendrá que hacer descartes para la convocatoria, que puede ser de hasta 22 jugadores, pero al menos cuatro se quedarán sin jugar. Quien sí sufre bastantes bajas es el Girona, que solo ha viajado a Cáceres con 19 jugadores, entre ellos uno del filial.

«Creo que van a salir a hacer su partido», decía el martes Cobos. «Durante toda la temporada está demostrando ser un equipo que le gusta tener la iniciativa y ante un equipo de menor categoría supongo que seguirán apostando por lo mismo».

Además, el largo parón sin competir, más de un mes por el Mundial de Qatar, y que el Girona no volverá a jugar hasta dentro de una semana (el día 29 ante el Rayo Vallecano) llevan a pensar a Cobos que Míchel Sánchez, preparador del cuadro gerundés, no se reservará nada. «Seguramente salga con todo, tendrán ganas de competir. Me espero el mejor Girona y eso es bueno para el aficionado, porque la gente que acuda a nuestro estadio podrá ver a futbolistas que el peor de ellos, para mí lo quiero yo. De los que juegan habitualmente, probablemente muchos de ellos van a jugar aquí».