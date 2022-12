Problema extra en el Cáceres: solo puede dar un alta más

No es la temporada del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, penúltimo de la clasificación de la LEB Oro. Tampoco en los despachos. Ahora, en pleno proceso de lanzarse al mercado con el objetivo de reforzar la plantilla, se puede encontrar con un problema extra: en condiciones normales solo puede hacer una inscripción más, ya que están limitadas a 16 (12 al principio de temporada y 4 más durante el curso) y ya lleva 15. Y la voluntad del club es hacer más de un fichaje, para lo que tendría que recurrir a hacerles ficha del filial, el Torta del Casar (Liga EBA), en cuyo caso solo podría tratarse de jugadores nacionales y comunitarios, nunca cotonou y extracomunitarios.

Las cuentas son rotundas. El equipo empezó la temporada con Dani Rodríguez, Albert Lafuente, Pablo Sánchez, Juan Santos, Kaspars Vecvagars, Simas Jarumbauskas, Carlos Toledo, Bouna Ndiaye, Willy Isiani, Kevin Bercy y Julen Olaizola. Once. En la segunda jornada llegó Ali Tew, que pasó a tener ficha del filial porque no se podía rebasar las 12 activas y después se marchó tras el fichaje de Vaidas Cepukaitis. Trece. Lysander Bracey fue el catorce a principios de este mes. Y como Santos salió cedido al Morón la pasada semana, se optó por dar de alta a Jorge Sánchez para mantener el mínimo de jugadores nacionales que da derecho a un ahorro en la inscripción. Ya ocurrió exactamente lo mismo la pasada temporada dentro de que es práctica habitual en algunos clubs: Sánchez no convive con el equipo en momento alguno y es una persona de tal confianza que se trata del hijo del presidente, José Manuel Sánchez. Quince. Solo quedaría un alta disponible para el primer equipo como tal.

El punto 2 del capítulo 2.3 de las bases de competición de la LEB Oro 2022-23 lo indica con claridad: «Hasta las 14:00 horas peninsulares del 28 de febrero y una vez alcanzado el número máximo de licencias para esta categoría (12) cada equipo podrá dar de alta a un máximo de cuatro jugadores».

La conclusión es que el Cáceres no podrá errar el tiro con el cotonou o extracomunitario que decida fichar ahora, y para lo que se está moviendo con intensidad y mucha decisión en el plano económico. Solo podrá añadir a uno antes de activar un hipotético ‘plan B’ a través del Torta del Casar.

EL FILIAL

Es un resquicio que puede ser muy útil e incluso imprescindible si se quiere hacer más de un refuerzo ahora: se puede inscribir jugadores a través del equipo vinculado que milita en el grupo D-B de la Liga EBA, aunque en la práctica jueguen para el Cáceres con normalidad. La limitación es que para que pueda hacerse en ningún caso puede hacerse con cotonous o extracomunitarios. Sí con nacionales y comunitarios. En EBA pueden realizarse hasta 15 inscripciones y no habría problemas: el Torta tiene fichas disponibles de sobra, ya que por ahora solo ha ocupado 10 (Rodrigo Cachón, Carlos Calle, Eduardo Chacón, Lorenzo Díaz, Jehu La Feuillee, Alejandro Martínez, Douglas Mills, Carlos Moñino, Edu Recio y un par de semanas Ali Tew). Hoy en día todos ellos menos La Feuillee --originario de la isla de Granada-- y Mills --puertorriqueño-- podrían subir al primer equipo las veces que fuese necesario.

El Cáceres tendrá que tener todo esto muy en cuenta. La lógica apunta a que debe reservar el único alta disponible del primer equipo para un extracomunitario o un cotonou y que pase a inscribir a los posibles refuerzos nacionales y comunitarios en el Torta. De momento hay mutismo casi absoluto, pero los escasos mensajes que lanza la directiva se centran en pedir tranquilidad a la hinchada: quienes vengan le darán un giro completo a una temporada por ahora poco afortunada.