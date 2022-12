Un sueño del Coria muy efímero

El sueño del Coria fue tan intenso como efímero. Desde hace poco más de un mes que se conoció ese emparejamiento y todo lo que se ha podido vivir en la previa se empezó a truncar desde bien pronto con una Real Sociedad (0-5) que se tomó muy en serio una eliminatoria que tuvo controlada desde el primer cuarto de hora y sentenciada desde antes del descanso.

No se dejó nada Alberto Urquía en el que puede ser el encuentro más ilusionante de su trayectoria como técnico. El entrenador del Coria, que es un aficionado reconocido de la Real, solo optó por la novedad de Toni Varea con respecto a otros habituales del once. El otro rostro destacado en la formación inicial del conjunto celeste fue la presencia de Isma Cerro. Imanol Alguacil, por su parte, también salió con todo. El técnico txuri urdin ha demostrado ya desde la víspera del encuentro tener un profundo respeto por el Coria, demostrando en la comparecencia previa al choque conocer bien a sus futbolistas ya su estilo de juego. Futbolistas como Remiro, Elustondo, Brais, Le Normand o el más mediático, David Silva, son solo algunos de una larga lista de nombres que hace no mucho han tumbado al Manchester United en Europa y que está peleando por puestos de Champions en la competición doméstica salieron de la partida por parte del conjunto vasco.

Apenas habían pasado cinco minutos cuando la Real ya le dio el primer baño de realidad al Coria. Una jugada por banda izquierda protagonizada por Cho acabó en el corazón del área y un atento Robert Navarro se estiró dentro del área para inaugurar el marcador con un tanto muy madrugador que dejó a las claras el dominio del cuadro donostiarra.

El tímido aviso de Santi Luque no bastó para hacer reaccionar al bando local y, casi a renglón seguido, Cho anotaría el segundo con un remate casi involuntario con el que superó a Toni Varea. Apenas se había se había consumido un cuarto de hora del tiempo total del encuentro y la Real ya vencía por cero a dos a un Coria demasiado inocente en defensa.

Con el encuentro ya controlado por el conjunto visitante, hubo un tenue intercambio de golpes con los intentos de Alberto y de Isma Cerro, que dispuso de la ocasión más clara para anotar en el bando local. Sorloth también lo intentó sin suerte para una Real Sociedad que buscaba el tercero.

Sentencia

Pero si el intento del ariete escandinavo no acabó en gol, la Real Sociedad vería sus intentos de sentenciar el encuentro premiados al filo del descanso. David Silva fue trabado dentro del área y Brais Méndez se encargó de poner dentro de la meta de Toni Varea un tanto que ponía aún más tierra de por medio si cabe.

Tras el descanso, un Coria que se vio afectado por el cansancio chocaba una y otra vez ante el muro infranqueable puesto por el equipo vasco. Los visitantes, por su parte, lo intentaban una y otra vez sobre la portería de un Varea que se negaba a marcharse de La Isla con una goleada aún mayor.

Cambios

Con el partido ya decidido, tanto Urquía como Imanol empezaron el tradicional carrusel de cambios que suele darse en los segundos tiempos de los encuentros pospandemia. No obstante, no tuvieron el mismo efecto estas sustituciones en un equipo y otro. Mientras que el Coria vio que Pedro Melli apenas duró unos minutos sobre el campo, ya que recién ingresado en el césped cometió una dura entrada que le supuso la roja, la Real Sociedad se vio bendecida con la entrada de Karrikaburu. El canterano anotó dos goles en el tramo final que maquillaron la goleada realista. El primero, con fortuna, tras verse beneficiado por un despeje de Toni Varea demasiado corto. El segundo, tras batir por bajo al guardameta del Coria para completar la manita.

Hasta aquí llega la aventura de un Coria que ha disfrutado a lo grande de esta participación copera tras eliminar al Fuenlabrada y poder acoger en La Isla a un rival histórico del fútbol español.