La aventura polaca de ‘Nono’

Uno siempre va buscando en la vida nuevos retos y emociones con los que volver a reinventarse. A veces, se tienen más cerca de lo esperado. Otras, en cambio, hay que buscarlas más lejos. A cientos de kilómetros de casa. O a miles. Es el caso de David González Plata, más conocido en el fútbol como Nono, uno de esos extremeños que lleva más de seis temporadas ligado al fútbol profesional, pero que ha comprado pasaporte al extranjero para experimentar un nuevo destino: Polonia.

Desde hace unas semanas, Nono defiende la camiseta del Korona Kielce, un histórico club que milita en la Primera División polaca, pero que no atraviesa su mejor momento deportivo, ocupando puestos de descenso. La dirección deportiva necesitaba electricidad en ataque. Algo de luz y savia nueva para voltear la situación. Como el fútbol ya no entiende de fronteras, ni territoriales ni lingüísticas, apareció el nombre de Nono en alguna libreta. Y un contacto en común: Airam Cabrera. El delantero canario había compartido vestuario con Nono en el Extremadura. «Su recomendación ha sido clave. Airam fue un héroe allí y máximo goleador en el Korona en su momento. Y le tienen muy en cuenta. Dio muy buenas recomendaciones mías y le estoy agradecido».

Y es que Nono, siempre con sonrisa al viento, sólo siembra amigos allá por donde va. Su fútbol no ha tenido fortuna en los últimos años en Tenerife e Ibiza. «Quería un cambio de aires. Experimentar algo nuevo. Surgió esto de Polonia, que no deja de ser una Primera División, y la verdad es que estoy encantado porque veo un club muy profesional, aunque he visto más nieve que en toda mi vida», dice bromeando.

Sus primeras semanas de diciembre han sido para pasar reconocimiento médico, probarse en un par de amistosos y conocer más al equipo. Hay parón de competición en Polonia hasta finales de enero y el Korona Kielce se marcha el 1 de enero a Turquía para hacer pretemporada. «Me entendí rápido con el entrenador, que es un antiguo jugador del club. Me dijo que quería gente que fuera a la guerra. Y le dije que yo estaba en el frente. Conectamos rápido», asegura.

Nono busca aprender. Y ojo, no sólo de fútbol. «También es una buena oportunidad para aprender otra cultura y otras formas de vida. Yo he jugado con muchos extranjeros y todos tienen mucho mundo por haber viajado. Quizá, los españoles también deberíamos tener siempre alguna oportunidad así. Aprenderé nuevas cosas y el idioma, que es importante».

No coincidirá con ningún jugador español en Polonia, pues al mismo tiempo que llega se producirá la salida de Roberto Corral. Al extremo pacense le queda ahora recuperar su mejor versión. Ese fútbol enérgico y endiablado que le ha permitido ser clave en sus equipos. La suerte, ahora, está en Polonia.