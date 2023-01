Javier Vázquez, un 'gurú' blanco de origen extremeño antes del Cacereño-Madrid

El Cacereño y el Real Madrid han jugado cinco partidos amistosos, con un balance de cuatro victorias blancas y un empate, con 6 goles a favor de los verdes y y 20 en contra. Cuatro de ellos fueron en el estadio de la Ciudad Deportiva, recinto verde hasta el 1977. El Real Madrid nunca ha jugado en el estadio Príncipe Felipe. El primer partido que se disputó en Cáceres fue el 8 de septiembre de 1944, un amistoso que acabó con el resultado de 1-1, goles de Mariano por los locales y Pruden por los visitantes.

Todos estos datos los tiene en su particular y completísimo archivo Javier Vázquez Barquero (Madrid, 12 de agosto de 1965), profesor, abogado y funcionario de raíces extremeñas (su padre nació en Badajoz y su abuelo en Cáceres). Vázquez es una ‘enciclopedia andante’ del madridismo, y así lo certifica a diario desde hace muchos años a través de su cuenta de Twitter (@RMadridDatos, más de 153.000 seguidores), en su canal de Youtube @javidatos, en Real Madrid Televisión o La Galerna. En marzo se publica su libro, que editará Planeta. La temática, evidente.

«Si gana el Madrid es lo que debe y si no, la hecatombe nuclear rusa-ucraniano-coreana... creo que debe pasar, ganar con relativa holgura y que vuelvan sanos... pero también es cierto que no van a ir al menos 4 o 5 titulares. Veremos. ¿Un resultado lógico?» 1-4 o 0-3», dice el protagonista, que ya en un reportaje publicado por este diario en 2014 aseguró ser simpatizante, por esas relaciones familiares, del Cacereño y el Badajoz.

Rival 267

Vázquez ha facilitado a este diario todas las estadísticas, algunas de extraordinario e insospechado valor. Y lo hace en este diario, partiendo de la base de que el Cacereño es el rival número 92 del Real Madrid en la Copa del Rey y el 267 en partido oficial de cualquier competición. El club que preside Florentino Pérez ha firmado 16 partidos oficiales contra equipos extremeños, con un balance de 12 victorias, 3 empates y 1 derrota, con 56 goles a favor y 14 en contra.

El primer partido oficial que jugó el Real Madrid contra un equipo de Extremadura fue el 6 de marzo de 1927, en la liguilla de Copa de España, Real Madrid-Extremeño, 9-4, goles de Benguría (6), Luis Uribe, Mejía y Félix Pérez. En este partido, Benguría se convierte en el primer jugador de la historia del Real Madrid en marcar seis goles en un partido oficial. El primer duelo oficial del club blanco en Extremadura fue el 27 de marzo de 1927, en la vuelta de la liguilla citada anteriormente, en el campo de Santa Marina, de Badajoz. Extremeño 1--Rel Madrid 7, goles de Félix Pérez (2) Luis Uribe (2) José María Peña, Lope Peña y Muñagorri.

Y otra estadística versa sobre los goleadores a equipos extremeños: Benguría (6) Suker (5) Luis Uribe, Félix Pérez, Di Stéfano, Pineda, Raúl, Seedorf (3) Joseíto, Juanito, Michel, Hiero, Zárate (2) Mejía, José María Peña, Muñagorri, Puskas, Villa, Bernardo, Julio Suárez, Stielike, Metgod, Gómez, Redondo, Iván Pérez, Jarni y Savio (1). Ninguno de la actual plantilla ha marcado a equipos extremeños por una simple razón: ninguno de ellos ha jugado ante extremeño alguno.

También tiene contabilizados los asistentes del campeón de Europa ante equipos extremeños: Pepín Menéndez, Félix Pérez, Di Stéfano, Mijatovic y Suker (2) y Luis Uribe, Benguría, Muñagorri, Monjardín, Marquitos, Lozano, Santillana, Juanito, Cholo, Freddy Rincón, Michel, Raúl González, Karembeu, Roberto Carlos y Meca (1).

Como dato genérico, el Real Madrid ha jugado un total de 96 partidos de dieciseisavos de final de Copa del Rey, con un balance de 72 victorias, 17 empates y 7 derrotas, con 281 goles a favor y 86 en contra.

Como visitante, el Real Madrid ha sumado 51 partidos de dieciseisavos de final de Copa de España, con un registro de 31 triunfos, 13 empates y 7 derrotas, con 117 goles a favor y 54 en contra.

El campeón de Europa ha disputado un total de 619 partidos de Copa de España, con un balance de 358 victorias, 104 empates y 157 derrotas, con 1383 goles a favor y 728 en contra.

Vázquez aporta que han sido 281 partidos de Copa de España como visitante, con un balance de 117 victorias, 58 empates y 106 derrotas, con 450 goles a favor y 393 en contra.

El Real Madrid ha jugado tres eliminatorias de Copa de España contra equipos extremeños ganando las tres, aunque en el último, ante el Mérida en cuartos de final, perdió por 2-1 en el Romano. Superaría después la eliminatoria en el Bernabéu. Fue el 17 de febrero de 2000.

El último partido, en 1969

El último partido que jugó en Cáceres fue el 23 de abril de 1969, en partido conmemorativo del 50 aniversario del Cacereño, el resultado fue de 1-3, con goles de Fermín, Vidal II y Vera. Entonces, según El Periódico Extremadura, «aunque faltaron sus figuras», el Madrid impuso su superioridad. Pereira, de penalti, anotó para el CPC.

El Real Madrid ha jugado 16 partidos oficiales en 3 de enero, con un balance de 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas, con 30 goles a favor y 16 en contra.

Como visitante, han sido 9 partidos oficiales en 3 de enero, con un balance de 2 victorias, 4 empates y 3 derrotas, con 12 goles a favor y 13 en contra. En Copa, el Real Madrid sólo ha jugado 2 partidos en 3 de enero, ganando los dos.

Dentro de los datos curiosos que aporta Javier Vázquez, se pueden incluir algunos como que el uruguayo Fede Valverde puede jugar su partido oficial número 170 con la camiseta blanca; Tchouameni, el número 20); Marco Asensio, su encuentro 20 de Copa; Nacho acumularía 230 en competiciones oficiales y Dani Ceballos 70.

También tiene el analista blanco los goleadores del CPC esta campaña: Iván Fernández (6) Solano (5) Manchón (4) Karim, David Grande y Garci (2) y Pedro Ramírez, Traoré y Bermu (1). Un ‘gurú’ en territorio verde.