Julio Cobos: «Hay que divertirse y también demostrar que somos competitivos»

El 20 de diciembre, tras la rueda de prensa previa al partido contra el Girona (que se jugó y ganó dos días después), Julio Cobos decía, con los micrófonos ya apagados, que enfrentarse a un Primera siempre está bien, pero que hacerlo contra el Madrid o el Barça es como estar en otra dimensión. Él ya lo comprobó contra los azulgranas cuando entrenaba al Villanovense. Y ahora, a los mandos del Cacereño, ha visto todo eso incluso multiplicado para enfrentarse al vigente campeón de Europa, «probablemente el mejor equipo del mundo», decía el de Valdehornillos en una sala de prensa extrañamente abarrotada. O no, porque el que este martes llega al Príncipe Felipe (21.00 horas) es el Real Madrid, el club de las 35 ligas, 19 Copas del Rey, 14 Copas de Europa...

Motivación

No es un partido más. Lo sabe Cobos, consciente de que no necesita motivar a sus jugadores. Eso, si acaso para el próximo compromiso de liga, el del domingo en Montijo. «Ese sí que va a ser un partido difícil de preparar. El Madrid es fácil, todos tienen ganas de jugarlo. Pero lo complicado va a ser que después de este partido tenemos que enfrentarnos a un equipo de nuestra categoría. Esa es nuestra realidad».

Sin levantar la voz, Cobos reconoció que la gira por Nepal no ha sido el mejor plan de preparación para enfrentarse al Madrid. «No lo hubiese preparado con este viaje, no es lo mejor para el equipo en lo deportivo, pero estoy seguro de que los jugadores se van a dejar el alma». Cansancio es lo que dijo que se han traído del intenso viaje al país asiático, pero no creo que eso vaya a influir este martes. «El plus que se necesita lo van a tener porque saben que se enfrentan al mejor del mundo, a nuestros ídolos, a los que vemos por televisión y a los que queremos demostrar que somos un equipo competitivo. Sí puedo asegurar que el equipo se va a dejar el alma, que vamos a disfrutar la eliminatoria, pero compitiendo. No venimos a regalarlo, a hacernos fotos. Eso, si se tiene que dar, será al final».

Planteamiento

«¿Qué se puede decir del Madrid?», se preguntó Julio Cobos. «Es un equipo que domina todos los aspectos del fútbol:el juego combinativo, a la contra te puede matar y en ese fútbol directo tiene jugadores muy rápidos que te pueden poner en problemas». Su once será una incógnita hasta poco antes del partido, como siempre sucede. Y tendrá donde elegir, «porque milagrosamente todos los jugadores están bien».

El Madrid ha perdido un solo partido en liga, ante el Rayo Vallecano, un encuentro que el preparador verde reconoce haber estudiado. «El Rayo le incomodó durante todo el partido y cuando cogía el balón, le hacía daño. Si nosotros fuésemos capaces de igualar en ese sentido, tendríamos opciones. Nos gustaría hacer algo parecido, pero no va a ser fácil».

Afición

«Los jugadores están muy ilusionados y con muchas ganas de poder participar, de vivir el ambiente, de ver el estadio lleno de gente». El Príncipe Felipe estará a rebosar. Más de 14.000 espectadores gracias a las gradas supletorias que se han instalado. Y a todos ellos les pidió Julio Cobos su apoyo. «Me gustaría volver a vivir un ambiente parecido al partido contra el Málaga, también en Copa, en mi primer año como entrenador. El estadio estuvo lleno», contó el técnico, «y recuerdo que todo el mundo animaba al Cacereño. Seguro que este martes muchos serán simpatizantes del Madrid, pero si algún día queremos tener un equipo en Primera, hay que animar a nuestro equipo. Y ese, ahora, es el Cacereño».

De lo que también está seguro es de que a sus jugadores no les afectará jugar ante más de 14.000 espectadores. No al menos en el aspecto negativo. «Es bueno, nos dará alas. Nosotros tenemos poca presión. Lo normal es que el Madrid gane. Ver el estadio lleno, animando mientras jugamos contra los mejores futbolistas, solo tiene que darnos motivación».

Reivindicación

A Cobos también se le cuestionó por la forma de desplazarse del Madrid, que en las jornadas previas había creado algo de polémica al carecer Cáceres de aeropuerto, el método habitual del conjunto blanco. «Hay buena combinación, tanto en avión a través de Talavera como en autobús. Lo que sí les aconsejo es que se alejen del tren, el tren no se lo recomiendo», apuntó un reivindicativo preparador verde. El Madrid viajará finalmente en autobús, este mismo martes. Llegará por la mañana y descansará en el Hotel Barceló.

Cobos y la Copa

Málaga, Barcelona, Sevilla, Eibar, Girona y, ahora, Real Madrid. Esos son los equipos de Primera División que aparecen en el historial de Julio Cobos en Copa, tanto con el Villanovense como con el Cacereño. «Cuando lo haces una o dos veces puede ser casualidad...», dijo el técnico sin acabar la frase y declarando después su amor a este modelo de competición, tan dado a las sorpresas. «A veces se sueña y los sueños se cumplen», concluyó.