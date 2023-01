Las tres eliminatorias coperas han dado al Cacereño sobre 1,5 millones de euros

Solamente por derechos de Copa del Rey, que llegan directamente desde la Federación Española de Fútbol, el Cacereño ha ingresado en las tres eliminatorias disputadas una cantidad cercana a los 100.000 euros. A ello hay que sumar que la taquilla del partido ante el Real Madrid superó el millón de euros. «Todavía tenemos que terminar de hacer todas las cuentas», apuntaba este miércoles el vicepresidente verde, Juan Miguel Olmeda, sobre otros conceptos como el merchandising (fundamentalmente bufandas) y la publicidad en el estadio que aumentarán la cantidad.

El beneficio estimado de las tres eliminatorias coperas puede acercarse al millón y medio de euros. Y todo ello fruto de las recaudaciones también de los encuentros anteriores ante Córdoba y sobre todo Girona. “Nosotros somos hormiguitas; no nos vamos a volver locos, aunque está claro que está muy bien. Este club estaba ya saneado y con esto mucho más. Hasta nos devuelven dinero de los juzgados de subvenciones que antes no podíamos cobrar porque tenemos sobrantes», se congratuló Olmeda, ya recuperado de unos días especiales. Habría que añadir, además, el espectacular impacto mediático del evento. Un dato ya invita a ello:el partido, que dio TVE-1, fue la emisión más vista del día con diferencia en todas las televisiones. El CP Cacereño-Real Madrid fue seguido por una media de 2.847.000 personas (19,7% de cuota) en La 1. En algún momento esta retransmisión llegó a reunir a 7.296.000 aficionados, que vieron la victoria del equipo madrileño (0-1). Además, registró el minuto más visto de La 1, a las 22:48 horas con 3.315.000 espectadores (22,7%).

La mano derecha del presidente, Carlos Ordóñez, no duda en subrayar que en el club están muy felices. «He dormido un par de horas al día, pero ha merecido la pena», dice Olmeda. «Ha sido una fiesta del fútbol. La gente está ilusionadísima. Espero que este trabajo siga teniendo su recompensa. Yo siempre digo que la suerte es el 5 por ciento y el trabajo y la constancia el 95». Otro hombre clave estos días, el abogado Antonio Fernández, ha sido el otro ancla de un hito histórico.

Sin incidentes

«Todo ha salido mejor de lo que esperábamos. No hemos parado de tener felicitaciones. No ha habido problemas apenas. Seis lesiones leves atendidas y ni un solo traslado en ambulancia», aseguró sobre la seguridad. «Quería agradecer a la Policía Nacional y Local, a José Vázquez y David Nevado, responsables de las policías, que estuvieran en todo», recalcó Olmeda, «y no hubiera incidentes y además el tráfico fuera todo muy bien».

Durante los últimos días se han hecho 700 nuevos abonados del Cacereño para la segunda vuelta. “Ha sido muy positivo. Esto será muy bueno para el club; es una buena cantidad. Todo ha salido mejor de lo que esperábamos y no hemos parado de tener felicitaciones. Y no más porque no ha dado tiempo, al igual que con más gradas supletorias. «Tengo que darle las gracias a Antonio Rumián por su profesionalidad con lo del montaje», comenta.

Olmeda desveló que no se han podido instalar más por razones de tiempo. «No llegaron a 7.600 localidades», abundó. «Hacer más hubieran sido dos semanas más».

Sobre las quejas de personas que tuvieron dificultades para sentarse en su localidad, apuntó que en modo alguno fuera por vender un exceso de aforo y y que el problema terminó solucionándose. «Lo que pasa es que algunos se cogieron al principio dos sitios, pero eso lo arreglamos después».

Y en todo ello colaboraron los «acomodadores» que, en número de 60, asegura, «colocaron a todos después». Parte de esos colaboradores eran jugadoras del Cacereño Femenino y de los juveniles masculinos. Olmeda desveló que hubo al menos 350 entradas que el club no puso a la venta para ayudar a que todos los espectadores no tuvieran problemas.

Ahora, el club espera continuar firme en liga. «En Montijo va a ser difícil, pero hay que salir con la misma intensidad que contra el Madrid», dice el vicepresidente. Sobre la posibilidad de fichar, recuerda Olmeda que hay dos fichas libres y que todo dependerá de lo que decidan el entrenador, Julio Cobos, y el director deportivo, Francis Bordallo. «A ver qué nos dicen». La idea es reforzar al equipo. En torno a la posibilidad de que salga algún jugador, en el club aseguran que no hay nada fijado.»Yo he escuchado rumores, pero no sé nada», agrega.

En torno a las declaraciones del técnico del Madrid, Carlo Ancelotti sobre el campo, comenta que «para mí estaba muy bien. Maradona y Pelé jugaban en barro y eran buenos. El campo está igual para los dos. No es la alfombra del Bernabéu, pero no estaba mal», recalcó Olmeda.