El Cacereño Femenino sigue trabajando para conseguir los objetivos marcados de continuar peleando por la zona alta de la Primera RFEF y para ello ha decidido reforzarse con un fichaje de prestigio que viene a compensar la baja de Tania. Se trata de la medio centro Sara Rubio Sánchez (Talavera de la Reina, 30 de junio de 1998), exjugadora internacional en categorías inferiores y componente de equipos como el Madrid CFF B y el Alhama El Pozo. De hecho fue pieza importante en los esquemas del conjunto murciano la pasada campaña al punto de lograr el ascenso a la Liga F (Primera División Femenina).

«Tiene gran visión de juego y fuerte golpeo con ambas piernas, además de ser clave a balón parado», dicen en el Cacereño Femenino sobre ella. Perteneció durante dos temporadas y media al Alhama, y antes estuvo en el Talavera, el Albasit de Albacete, Atlético de Madrid B, el Sporting Plaza Argel de Alicante y Madrid CFF B.

Además, Sara ha sido internacional sub-17 y sub-19 con España. “Llevan varias temporadas interesadas en mí y eso me dio el voto de confianza, y he decidido apostar por este equipo”, dice la protagonista. “Creo que les puedo aportar desplazamientos en largo y rápidas transiciones y, y ellos a mí me pueden aportar el acogerme como una familia, que es lo que ahora mismo necesito. Creo que me voy a sentir muy a gusto.

Sara ya conoce a sus compañeras y trabaja bajo las directrices de Ernesto Sánchez. Podría incluso debutar el domingo en casa ante el Rayo Vallecano.