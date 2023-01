Cuando el triatlón suena familiar

Aunque no lo parezca, Miriam no es la única triatleta que se apellida Casillas que tiene presencia a nivel internacional en este deporte. Desde hace casi veinte años, ella y su hermano Alberto dieron sus primeros pasos, pedaladas y brazadas bajo el sello del Club Triatlón Pacense. Casi dos décadas después, Miriam Casillas García (Badajoz, 1992) busca su tercera participación en los Juegos Olímpicos tras estar en Río 2016 y en Tokio 2020. Por su parte, Alberto Casillas García (Badajoz, 1989), tras lanzarse a la aventura bajo la bandera de Lituania, ahora ha buscado en tierras portuguesas un nuevo reto que le pilla mucho más cerca de su casa.

El mejor año

Aunque apenas tiene 30 años, ya hace casi una década que suena con mucha fuerza el nombre de Miriam Casillas. Tras dos años bastante extraños marcados por la pandemia, este 2022 va a ser recordado por la joven triatleta pacense. «Ha sido mi mejor año y tengo ganas de hacerlo mejor todavía. Hemos vuelto a la normalidad para viajar y competir. Habían pasado dos años que no hemos podido hacer las cosas como queríamos», explica.

Durante este año, además del excelente nivel mostrado en las series mundiales, la menor de los Casillas ha tenido también una excelsa participación en una competición privada: la Superliga. «Han sido cinco pruebas de mucho nivel. Que estuviera invitada a esta prueba ha sido una gran oportunidad para tener visibilidad y aprender. Es un formato distinto que te hace adaptarte a todo y tener un aprendizaje que no tienes en otras pruebas mundiales», dice.

Miriam Casillas: «Ha sido mi mejor año y tengo ganas de seguir haciéndolo mejor todavía»

El 2023 que está por venir es decisivo para saber cómo y de qué manera va a tener opciones de clasificarse a su tercera cita en la villa olímpica. Para eso tiene que finalizar entre las ocho primeras en la prueba clave que tiene lugar en París, idéntica sede donde un año después se celebran los juegos, o por terminar dentro del top 20 del ránking. «El objetivo es cerrar la clasificación olímpica cuanto antes. Esto pasa por la prueba de París que marco con un asterisco en el calendario. Quiero mejorar los resultados que hemos hecho en los mundiales. Hay una prueba final en Pontevedra y hay una prueba Europea en Madrid. Son dos citas en España que me motiva», sostiene. Por ese motivo, quiere llegar a esa prueba de la capital del país galo «en las mejores condiciones posibles».

«A la tercera va la vencida»

Después de lograr una satisfactoria clasificación para Río 2016 y pudiera repetir en Tokio 2020 en un contexto lleno de problemas a causa de la pandemia y unos inoportunos problemas físicos, Miriam Casillas afirma que esta es su «gran oportunidad». «En Río la clasificación me quitó casi toda la energía, en Tokio tuve una lesión dos semanas antes de los juegos y en París quiero plantearme un gran objetivo. Y eso se puede conseguir si sigo mejorando en mi nivel», afirma.

Año de cambios

Para Alberto Casillas, por su parte, este 2022 ha sido un año cargado de novedades. «Ha sido un año de cambios. Me he ido a vivir a Estoril para llevar la escuela de allí. He tenido suerte de que el club lo facilita todo y es un sitio que está a dos horas y media de casa. Te vas fuera, pero estás a mano y tienes la tranquilidad de que estás a un rato en coche», declara.

Para valorar lo que ha sido su año 2022 a nivel competitivo, el mayor de los Casillas diferencia entre las pruebas que realizado con su club y las que ha participado a nivel internacional. «Creo que el balance global es bueno. He competido sin lesiones y sin parones por covid. La espinita de este año ha estado en las pruebas internacionales. Allí esperaba un mejor resultado. Una de esas pruebas en las que al terminar piense que me ha salido espectacular. En las de Portugal he ganado una y he hecho podio en las otras tres».

Alberto Casillas: «Ha sido un año lleno de cambios y creo que el balance es bastante positivo»

De cara al nuevo año que está a punto de llegar, su gran objetivo es seguir compaginando sus labores de entrenador. «El reto para 2023 es afianzarme en el tipo de pruebas que estoy corriendo y seguir creciendo con la escuela de los chavales de la escuela y como entrenador. Estoy cursando el nivel 3 en la Federación Portuguesa. Es un tema que me gusta y me atrae», comenta.

Aunque admite que intentó con anterioridad compartir experiencia olímpica con su hermana, a día de hoy, Alberto Casillas ha cambiado su perspectiva en este sentido. «En Tokio hice la apuesta. Sabía que era difícil, pero al menos no era perder el tiempo. Estuvimos en un grupo trabajando intensamente y aún así era competir con más de cien personas que buscaban lo mismo. Tenía su dificultad, pero ahora me enfoco en otras cosas en las que puedo sacar más partido de mis habilidades», asevera.

Otro de sus grandes retos es competir en distancias más largas. La Challenge Roth es su apuesta en distancia Ironman. El objetivo que tiene en el horizonte es poder llegar a competir junto con los mejores del mundo en Hawai. Pero afirma que no será «ni este año ni el que viene».