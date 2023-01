El momento complicado del Montijo contra el subidón que ha experimentado el Cacereño en los últimos días, pese a ser eliminado de la Copa del Rey. Sin embargo, la imagen ofrecida ante el Real Madrid (0-1) resultó inmejorable. Y a eso se aferra para intentar vencer a partir de las 12.00 horas de este domingo en el Emilio Macarro.

Juan Marrero, técnico local, advierte de que no se fía que el desgaste físico le vaya a pasar factura al Cacereño: «Para mí eso no es importante, y menos con un Cacereño que tiene una gran profundidad de banquillo. Hay que decir que hicieron un enorme partido ante el Real Madrid y del que todos los extremeños deben sentirse muy orgullosos, desde luego. Sin embargo, quedaron fuera a jugadores importantes y que estarán frescos este domingo».

Sabe que se enfrenta a uno de los mejores conjuntos del grupo 5, «pero nosotros también tenemos un gran equipo y vamos a ponerle las cosas difíciles».

El valenciano lamenta la baja de larga duración de Manuel Raíllo, que tal y como avanzó El Periódico Extremadura unos días antes de oficializarse su lesión, tiene afectado en tendón de Aquiles y se perderá lo que resta de temporada. Marrero ha confirmado que en los planes del club se encuentra la opción de reforzar al equipo en la delantera para buscar una alternativa y no descarta otro fichaje más para el extremo.

Además de Raíllo, el Montijo tiene la baja sensible de Fernando Pino por sanción, lo que obligará a experimentar nueva delantera. No tiene más opciones que alinear a Cristo y buscarle un acompañante nuevo en la delantera. En este sentido, cobra enteros la posibilidad de ubicar a Abraham Pozo por detrás del punta, en una posición más adelantada de lo habitual. Tampoco estará en el partido el único fichaje invernal hasta la fecha, el ex del Cacereño Marvin, al que no le ha llegado el pase internacional desde Suecia aún.

Marrero espera un partido igualado, muy intenso, donde los detalles marquen las diferencias. Se espera algo de lluvia para el partido, aunque el césped del municipal de Montijo sólo sufre ante lluvias en abundancia.

VOLVER A LA REALIDAD

En el otro bando, Julio Cobos lo que desea es pasar página cuanto antes respecto a lo sucedido el pasado martes en el estadio Príncipe Felipe. «Rápidamente nos hemos puesto manos a la obra para volver a nuestra realidad. Hemos disfrutado mucho de la Copa, pero el día siguiente entrenamos y vimos un vídeo del Montijo. La Segunda Federación es donde tenemos que seguir compitiendo», dijo el técnico, que apuntó a que el rival «es fuerte en casa, habiendo perdido solo un partido como local».

Cobos descartó utilizar el partido ante el Madrid como motivación extra: «una vez que ha pasado la Copa, queda ahí. Con el tiempo lo valoraremos más. Competimos de tú a tú al Madrid y también ante el Córdoba y el Girona, pero ahora hay que centrarse».

En Montijo contará con todos sus futbolistas, aunque algunos tienen molestias y es claro que rotará, como suele hacerlo. «Hay que tener mucha vista ahora. El viaje a Nepal nos desgastó y también en la Copa siempre jugamos al 200%. Vamos a tratar de cuidar a los jugadores y repartir mucho los minutos».

Es ‘viejo conocido’ con Marrero y por eso sostuvo que es complicado que uno sorprenda al otro con sus planteamientos. «Sus equipos compiten muy bien y nos lo van a poner muy difícil. A lo mejor no están donde ellos querían, pero en esta liga es muy complicado».

¿Y el mercado? «Hay dos fichas libres y si aparece algo interesante lo firmaremos, en el lateral izquierdo y en ataque. Si no lo hay, tiraremos para adelante».