El Mérida llegaba al primer partido del año con el subidón que le provocó la remontada en Córdoba en el último choque de diciembre. La exigencia en esta reanudación del campeonato volvía a ser muy alta, pues del líder se pasaba al colíder. Había esperanzas en volver a hacer la machada, principalmente porque esta vez era en casa ante un Romano de nuevo con buen aspecto y muy animoso desde el principio. Pero, aunque la categoría es igualada, lo cierto es que el Alcorcón demostró en el feudo emeritense por qué le está manteniendo el pulso a los cordobesistas en lo más alto. Al final, 0-2 a su favor.

Fue el mejor equipo, en lo que va de temporada, que ha rendido visita a la capital extremeña, siendo capaz de llevarse el encuentro cuando estaba con un futbolista menos por la expulsión Iago López a la hora de partido.

Sabedores de la dificultad del rival, los locales salieron con mucho ímpetu, teniendo más la pelota y presionando bien, aunque sin generar peligro. Conforme pasaban los minutos, los alcorconeros empezaron a asentarse en el encuentro y encontraron con Javi Lara cayendo en la izquierda el espacio donde generar peligro.

El primer aviso lo dio Moyano con un disparo flojo desde lejos en el minuto 16 como preámbulo de la que sería la primera clara para los suyos en las botas de Álvaro Bustos, quien lanzó un derechazo que fue repelido finalmente por el larguero.

Al susto visitante respondieron los locales con una buena transición que terminó con una dejada hacia atrás de Viñuela y un disparo desde una buena posición de Álvaro Ramón, que terminó muy arriba.

La primera parte fue netamente táctica, de las que les gusta mucho más a los entrenadores que a los espectadores, pues se notaba que los dos equipos estaban haciendo lo que realmente habían preparado durante la semana, por lo que, al no haber errores, tampoco había ocasiones. Nadie se salía del guion ni ofensiva ni defensivamente, pero siempre con la sensación de que eran los de Fran Fernández los que estaban mejor plantados sobre el buen césped del Romano.

Lo intentaron desde lejos Víctor García y Ribelles, pero antes, el que más cerca estuvo de marcar fue de nuevo Bustos, que hizo emplearse a fondo a Javi Montoya.

El Mérida agradeció el descanso y en la reanudación aparecería Akito por Viñuela. Los locales volvían a salir bien al choque y tuvieron dos acercamientos peligrosos, primero Busi tras una gran asistencia de Meléndez, pero el disparo salió muy desviado, y después Nacho González cabeceó un córner a las manos de Jesús Ruiz.

En el minuto 60 llegaría una jugada clave, la expulsión de Iago López con roja directa por agredir a Bonaque. Tras esta acción, entraría Carlos Cintas por Lolo Plá y el Mérida daba un paso adelante aprovechando la superioridad numérica y parecía que así sería, sin embargo, el ímpetu era directamente proporcional a las equivocaciones a la hora de atacar. Entonces, el Alcorcón solo necesitó ser un equipo bien ordenado atrás y correr cuando pudiera, además jugadores como Chiki, Mosquera o Juanma, le dieron mucho aire a su equipo saliendo del banquillo. Este último provocó el penalti y metió el segundo gol.

En resumen, que cuando el Mérida estaba obligado a atacar y lo hacía, era cuando más ocasiones peligrosas recibió. Primero sería Bustos desde la frontal, después se le anuló un gol a Chiki por llevarse el balón con la mano y después en una misma jugada por dos veces, Bustos, otra vez, no atinó con la portería desde dentro del área. Todo esto hasta que la jugada aparentemente menos peligrosa terminó en un derribo de Akito sobre Juanma dentro del área para que, esta vez sí, Bustos perforara la portería de Javi Montoya, que apunto estuvo de salvarlo, adelantando a los suyos en el minuto 77.

Por detrás en el marcador, el Mérida estuvo muy cerca del empate. Larrubia lanzaría un fuerte disparo desde el borde del área que salvó Jesús Ruiz, cuyo rechace cayó a Felipe Alfonso, pero volvió a salvar el portero. El córner provocado por esa jugada también tuvo mucho peligro, pues la pelota se paseó por el área chica. Incluso en el minuto 89, se le anuló a los emeritenses por falta previa al portero. En esa acción ya estaba Diego Parras, que debutaba con la camiseta romana.

El peligro de estar tan volcado es que puedas recibir una contra mortal como así sucedió, la cual fue culminada por Juanma ya en el minuto 90.

Los resultados del sábado, con la derrota del Racing de Ferrol y la victoria de la Cultural Leonesa en Linares, abrían la posibilidad al Mérida de terminar la jornada empatado con los puestos de playoff de ascenso que marca el equipo gallego. Más allá de la anécdota a estas alturas de la competición, esta circunstancia lo que viene a demostrar es la buena campaña que están haciendo los de Barrero, por lo que esta derrota, que estaba dentro de lo asumible, no provoca preocupación clasificatoria por detrás y se mantiene la distancia con el quinto clasificado.

Juanma Barrero lamenta que la roja hizo el efecto contrario al esperado

El entrenador del Mérida, Juanma Barrero, analizaba lo que había sido la derrota que acababa de sufrir su equipo destacando que «con la expulsión parecía que lo teníamos todo de cara y se ha puesto de espalda». Dicha afirmación la argumentaba indicando que «no hemos sabido interpretar cómo atacar ese bloque bajo. Metíamos mucho balón dentro, cuando lo sacábamos fuera no centrábamos. Ellos estaban cómodos. Al principio, la presión tan pérdida era buena pero después bajó y ya nos habían avisado antes del penalti». En un encuentro con dos goles anulados, una expulsión y un penalti, el técnico quiso alejarse de la polémica porque “para mí lo fácil es decir que hemos salido perjudicado, pero no voy a justificar la derrota por eso, a veces te perjudican y a veces te dan, creo que no es falta en el gol, pero seguro que Fran pensará otra cosa, así que mejor centrarnos en el juego», por lo que, volviendo al juego de su equipo, “nos han faltado generar más acciones de centros, creo que no lo hemos interpretado. En el contraataque nos han pillado demasiado por jugar con uno más, nos hemos jugado demasiado pases muy difíciles y hemos dejado de hacer la presión tras pérdida y nos ha costado volver una barbaridad”.

Mientras, el entrenador del Alcorcón, Fran Fernández, explicaba que «a pesar de la expulsión, el equipo ha seguido creyendo. Las circunstancias han cambiado pero la mentalidad de querer ganar no, y sabíamos que podía estar en alguna contra o en alguna posesión un poco más larga y así ha venidel penalti”. Quiso destacar que “mi equipo ha sido muy solidario, este partido demuestra, tras el parón, el gran trabajo de los jugadores . Es para quitarse el sombrero».