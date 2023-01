Julio Cobos quiso tener unas palabras de ánimo a Solano y deseo la pronta recuperación de su padre tras el susto vivido en la grada. El técnico del Cacereño confesó que su equipo no estuvo cómodo y tiene claro que la Copa del Rey les ha pasado algo de factura «porque hay jugadores a los que tenemos que cuidar mucho para que no se lesionen». Cobos cree que a su equipo le faltó pausa y saber mover más rápido la pelota con un hombre más. "Está claro que no ha sido nuestro mejor partido". Cuando se le preguntó sobre la necesidad de fichar más artillería arriba, comentó que «tenemos dos fichas libres y si aparece un jugador que nos encaje, lo haremos, pero estoy contento con mis 20 jugadores».