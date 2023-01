Cacereño Femenino: siempre mirando hacia arriba

2022 quedará grabado en oro en la historia del Cacereño Femenino. Pero en un club donde la palabra conformismo aparece tachada en su libreto, lo logrado el pasado año puede quedar relegado a un segundo lugar en este 2023 que se ha iniciado mirando hacia arriba, hacia la cumbre del fútbol femenino español. Lo demuestra la victoria de este pasado domingo ante el Rayo Vallecano (3-2), un histórico del fútbol femenino español que, eso sí, no pasa por su mejor momento. Fueron tres puntos de oro, como reconocía el técnico Ernesto Sánchez, que no se cansa de repetir lo igualada que está siendo esta Primera Federación Femenina en su primer año de vida. «Todos los rivales son altamente competitivos, cualquiera te puede ganar y no puedes confiarte ni relajarte en ningún momento», contaba después de superar a las vallecanas gracias a un gol de penalti en el minuto 96. «Me he puesto muy nerviosa, era mucha responsabilidad», decía Edna, que fue la encargada de lanzarlo. Y marcarlo.

Premio al tesón para el Cacereño Femenino Tanto por arriba como por abajo, todo está muy igualado. Cuatro puntos separan al primero (ascenso directo a Primera Femenina) del sexto, este sin el premio del playoff para subir (del segundo al quinto). En este privilegiado grupo está el Cacereño Femenino, a un solo punto de un Eibar que manda en la categoría y que es uno de los dos únicos equipos que en catorce jornadas han logrado superar a las verdes (1-2). El otro fue el Albacete (1-0). De las 14 jornadas disputadas, el CPC ha estado en la zona noble (entre los cinco mejores) en diez de ellas. En otra estuvo sexto, pero con el filial del Barça, que no puede ascender, por delante. Este es un dato que sin embargo no invita a relajarse, pues solo suma tres puntos más que el sexto, su próximo rival, contra el que este domingo que viene cerrará a domicilio la primera vuelta, el Dux Logroño. «Va a ser una salida difícil», pronostica Sánchez. «El Dux ha ganado en su campo al Osasuna (quinto), es un equipo muy bien trabajado, con jugadoras de mucho nivel y un físico excelente. Se parece un poco a nosotras. Vamos a prepararlo muy bien», añadía el técnico, inconformista a pesar del buen caminar de las suyas. «Estamos contentos con lo que tenemos hasta ahora, pero vamos a pelear por lograr lo máximo posible». El conjunto logroñés, que inició el curso con algunas dudas, ha ganado sus dos últimos encuentros, ambos a domicilio, siendo uno de los mejores visitantes de la categoría, un punto en el que también destaca el Cacereño Femenino, que solo ha encajado tres goles fuera de su campo (seis ha recibido en casa), un aspecto que deja clara su fortaleza defensiva.