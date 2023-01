Buen espectáculo de fútbol sala en el pabellón Municipal de Jaraíz de la Vera. Un gol en los segundos finales dio, además, la victoria a España ante Portugal (3-2) en el primero de los dos amistosos que disputarán los dos combinados en el mismo recinto extremeño. Hubo remontada del cuadro que ejercía de local, dirigido por Claudia Pons. Este miércoles, repetición en el pabellón verato, también a las seis de la tarde, Las campeonas continentales y las lusas esperan volver a generar un juego para disfrute del aficionado.

De momento, en la primera cita tuvo una buena entrada y se generó un gran ambiente favorable al combinado nacional en la tercera vez que el equipo español femenino disputa encuentros en la región. Antes fueron Almendralejo y Navalmoral de la Mata, también con éxito.

España y Portugal volvieron a evidenciar una vez más que un amistoso entre ellas, no solamente en el fútbol sala femenino sino en cualquier categoría, es algo más que un simple partido de preparación. Siempre hay algo especial en derrotar a tu gran rival y eso da lugar a partidos muy atractivos sobre la cancha.

«El primero de los dos programados en Jaraíz de la Vera no decepcionó en ese sentido. Intensidad, tensión, goles, tarjetas... no faltó de nada», refleja la propia Federación Española de Fútbol en la crónica de su web.

Después de los dos últimos enfrentamientos, en los que Portugal se quedó a cero, las lusas no tardaron en quitarse esa espina. A los siete minutos, Carla Vanessa aprovechaba una transición tras un robo de balón para hacer el 0-1. España no acababa de encontrarse cómoda. Se acercaba al área, pero no generaba ocasiones claras.

Cuando sólo quedaban 52 segundos para el descanso llegó el 0-2 de Catia Morgado, que en una jugada a balón parado aprovechaba un rechace a un disparo suyo para ampliar la distancia.

El partido, se demostraría después, no estaba ni mucho menos decidido. Yes que sestán seguros quienes siguen al combinadoi nacional si de algo sabe esta selección española es crecerse ante la adversidad.

Sólo 18 segundos después, en una combinación entre las cuatro jugadoras de pista, Melli hacía el 1-2. Es evidente que allí podrían ocurrir muchas cosas todavía sobre el parquet jaraiceño.

El tanto quitó un peso de encima a las españolas, que ganaron confianza para el arranque de la segunda parte, en la que el empate llegó pronto. Irene Samper robó un balón en el área rival y puso las tablas. Y en ese partido nuevo fue España quien decidió.

Las dos pívots, Irene Córdoba y Vane Sotelo, se fabricaron la jugada que dio el triunfo a falta de sólo 1.08 para el final. Era el epílogo emotivo para un encuentro que tendrá su segundo episodio este miércoles en Jaraíz, anfitriona de doble de un muy buen espectáculo deportivo.