Vasileiadis y Hasbrouck arengan al Cáceres: "Que crean en nosotros porque vamos a dar todo lo que tenemos"

“Veo un equipo joven, con muchísimo talento, entrenando muy bien, pero nos falta ese pasito para ganar en los partidos”, dijo Vasileiadis, que agradeció al director general deportivo, Alberto Blanco; al entrenador, Roberto Blanco, y al propio equipo “la oportunidad y que hayan apostado por mí”.

“Puedo ayudar en la cancha y fuera de ella. Veo caras distintas en los entrenamientos. En los partidos están con miedo, pero voy a ayudar a pasar esa página”, destacó. Cuando se le preguntó por sus motivos para abandonar Iraq para debutar en la LEB Oro –tras 301 partidos en la Liga Endesa--, consideró que “el dinero no lo es todo. Quería volver. Mi familia está en España. No tengo miedo de bajar de categoría para disfrutar del baloncesto. Hablé muchas horas con Alberto, pero desde la primera llamada tuve claro que quería venir”.

Con un castellano perfecto, hasta utilizó una expresión muy coloquial y moderna cuando se le preguntó por su estado de forma: “estoy entrenando ‘a full’. Vamos a hacer un buen partido el viernes”. Lo hará durante algunos minutos como ‘4’ abierto, una posición que aseguró haber ocupado habitualmente en sus experiencias en Qatar, Venezuela e Iraq. “Será cuando necesitemos jugar más rápido, con jugador más pequeños, con más tiro. No tengo ningún problema porque yo vengo aquí a ayudar”. Y puso el ojo en la defensa: “para mí, todo es querer. Hay que hablar, corregirse los errores mutuamente. Cada entrenamiento lo hacemos mejor”.

Por descontado, pidió el apoyo del público: “el equipo necesita cuanto más gente, mejor, y que estén con nosotros en los peores momentos”. Más expresivo fue incluso Hasbrouck: “que crean en nosotros porque vamos a dar todo lo que tenemos”.

El escolta norteamericano (36 años, 1,90) también demostró andar sobrado de saber estar en este tipo de lídes. Hace diez años lideró la reacción del Lucentum Alicante para conseguir la permanencia en la ACB y la pasada campaña hizo lo mismo en el Biella de la A2 italiana. Su estreno en la pista del Leyma Coruña resultó agridulce: 21 puntos y 4 robos, pero muchos errores desde la línea de tres puntos (2 de 12). Por lo que apuntó, no se va a arrugar pese a ello: “me siento muy bien. Estoy agradecido y con ganas de ayudar lo máximo que pueda al equipo defensa y liderazgo, Voy a seguir tirando los tiros que me puedan generar. Lo que quiero es aportar victorias, que es para lo que he venido aquí”.

Hasbrouck habló de “pelea y lucha” porque “tenemos tres victorias y estamos penúltimos, así es que la única manera de salir de ahí es ganando partidos”.

Quizás la declaración más sorprendente del acto fue la de José Manuel Sánchez, el presidente del club, que intervino antes que los dos jugadores para no descartar incluso estar en las eliminatorias de ascenso, como la pasada temporada: “estos dos jugadores nos va a dar el salto que nos hace falta, con su experiencia, calidad y esfuerzo, para el objetivo principal que es ahora salir de los puestos de descenso y después llegar a lo máximo que podamos, que como siempre intentaremos que sea el ‘playoff’”.

Agradeció especialmente “la colaboración y la ayuda” de Extremadura New Energies, el patrocinador principal del club que “nos ha facilitado esta operación”. De hecho, Ramón Jiménez, el CEO de la empresa, que pretende instalar una mina de litio en las inmediaciones de la ciudad, llevó a intervenir para expresar la identificación de la firma con el club de baloncesto. “Desde Extremadura New Energies estamos para apoyar al equipo. Es una presencia a largo plazo. Vamos a estar en los momentos buenos y en los malos. Esperemos que sean buenos pronto. Nuestro esfuerzo y nuestra aportación va a estar siempre aquí con el equipo”, declaró.

La difusa duración del contrato entre el Cáceres y Vasileiadis

La duración del vínculo entre Vasileiadis y el Cáceres es una cuestión no poco confusa. Algunas informaciones indican que terminará el 1 de marzo porque el jugador debe marcharse a Venezuela, donde ya tendría firmado un contrato con otro equipo. Cuando se le preguntó por hasta cuándo duraría su estancia en el equipo extremeño, respondió que “al principio son dos meses y después vamos ampliando cada mes” y que su incorporación a la liga venezolana “no es clara”. En ese momento, Alberto Blanco, el director general deportivo del club, que no había hablado hasta entonces más que para traducir a Hasbrouck, le interrumpió para ofrecer su propia versión: “todas estas especulaciones son especulaciones. No hay nada mientras no sepamos lo que pasa en otro lado, no hay nada. Kostas ha venido a ayudarnos hasta el final de temporada. Si suceden otras cosas que no están en el control de Kostas ni en nuestro control, pues veremos lo que pasa. Pero son especulaciones que no son realidad. No me gusta hablar de especulaciones o de cosas que no son realidad. Hay que decir las cosas que son... Lo que sucede en el día a día, no lo que sepamos que puede pasar mañana. O al menos yo lo entiendo así”. Literal.