El Cáceres, ante el Melilla: respiro o calamidad

Roberto Blanco no perdió ni un segundo la sonrisa cuando se le preguntó si el partido que enfrenta este viernes al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, ante el Melilla (20.45 horas, Multiusos), resultaba dramático vista la situación clasificatoria de su equipo (penúltimo en solitario) y la racha de que arrastra (siete derrotas consecutivas y ni una sola victoria en casa desde el pasado mes de junio). «No», respondió. Y lo fundamentó:«es un partido muy complicado. No me sale forzado transmitir esta imagen. Hay que liberar de dramatismo, no de responsabilidad. Llevo toda la semana con la palabra ‘confianza’ en la boca. A nadie se le escapa la situación. Este año estoy haciendo un ‘master’ porque no había vivido una situación así. No me puedo dejar arrollar por la situación. Soy muy feliz dirigiendo este equipo y tengo el convencimiento de que el equipo va a salir adelante. Por eso creo que el partido no es dramático».

Cuesta tragárselo con los datos negativos acumulados y la sensación de que o se empieza a ganar ya mismo o la segunda vuelta se convertirá en una contrarreloj imposible con el objetivo de mantener la plaza en LEB Oro. Ahora el calendario viene favorable y determinante: Melilla es otro de los implicados abajo, lo mismo que dentro de dos jornadas el Almansa (fuera) y dentro de tres, el Alimerka Oviedo (casa). Por el medio está una visita mucho más dura a Valladolid. CARAS NUEVAS Será el estreno en casa de Kenny Hasbrouck y el debut absoluto de Kostas Vasileiadis, los dos veteranos que tienen el encargo de cambiarle la cara al panorama a base de jerarquía y anotación. Willy Isiani --que este viernes aún entrenaba con sus ya excompañeros a la espera de volar a Dinamarca, donde continuará su carrera-- y Simas Jarumbauskas les han cedido sus puestos. En opinión de Blanco, con el norteamericano y el griego se garantiza un liderazgo en el que Dani Rodríguez estaba demasiado solo. «Necesitábamos liberarle de presión, especialmente en situaciones de ataque, y que el resto del equipo se encontrase y supiese que hay tres jugadores que pueden resolver un partido. Se está notando y estoy viendo a jugadores mucho más sueltos. Creo que hemos acertado al 200% en este sentido, pero no son los salvadores del equipo. Vienen a ayudar con una personalidad importante», indicó. Según destacó, «hemos trabajado igual que otra semana el apartado de análisis del rival, buscando sus puntos débiles y para enfatizar nuestras virtudes, pero más que nunca debemos preocuparnos en ser nosotros, el equipo que queremos ser, tener claro los roles repartidos y en jugar con ilusión, alegría y motivación, que nos está faltando en muchos momentos de los partidos», dijo Blanco. A Melilla, decimocuarto con un balance de 4-11, lo consideró «un equipo que es capaz de meter 101 puntos a Castellón, por lo que no estamos para pensar que será un partido fácil», apuntando a individualidades como la del pívot Bamba Fall. Sin embargo, matizó:«con mucho respeto al rival, intentamos preocuparnos más de nosotros mismos, ser nosotros y disfrutar de nuestro Cáceres». En un momento así de complicado, el club se ha movilizado en los últimos días y espera una gran entrada, alentando la presencia de reclutas del CEFOT y de jóvenes canteranos y sus padres. El Cáceres se posiciona por el pívot Sasa Borovnjak El Cáceres sigue trabajando intensamente en reforzar el equipo, ahora en su juego interior. Una opción que ha cogido fuerza en los últimos días es la de Sasa Borovnjak, pívot serbio de pasaporte portugués que actualmente juega en otro equipo de la LEB Oro, el HLA Alicante. Borovnjak, de 33 años y 2,06, es otro jugador de perfil alto, al estilo (y cotización) de Kenny Hasbrouck y Kostas Vasileaidis. No está contento con su papel actual en el conjunto alicantino, disputando únicamente seis minutos en el último partido ante el MoraBanc Andorra. Y se ha puesto en el mercado, recibiendo como mínimo el interés del Cáceres, que se ha posicionado en serio para que complete un cuarteto interior con Vaidas Cepukaitis, Kevin Bercy y Julen Olaizola. Se trata de un jugador orientado hacia el ataque y de amplia experiencia, que incluye formación en la NCAA (Penn State) e incluso participación en la Liga ACB con el Gran Canaria al principio de su carrera (2013-14). Después lució en Portugal y fue importante en la LEB 20-21 con el Palencia con 14,6 puntos y 5,1 rebotes. En Alicante está en 7,4 y 2,5 en 15 minutos.