Empieza la segunda vuelta en la Superliga 2 de voleibol masculino y dos de los tres representantes extremeños tienen partidos este sábado. El mejor clasificado de ellos, el Almendralejo, recibe al Almoradí (20.00 horas), mientras que el Grupo Laura Otero también juega en casa frente a La Fuensanta CV Pizarra (18.00). Por su parte, el Cáceres Patrimonio aplazó su partido ante el Villena (se jugará el 5 de febrero) mientras se rearma con el fichaje del colombiano Juan Pablo Montoya.

Después de su exitosa participación en la Copa Príncipe tras lograr un histórico tercer puesto en Las Palmas de Gran Canaria, el Club Voleibol Almendralejo afronta el inicio de la segunda vuelta desde el primer puesto y consciente que repetir lo logrado en la primera vuelta le daría un billete de ascenso a Superliga, algo nunca conseguido en Tierra de Barros por un equipo de voleibol.

Almendralejo recibe en el pabellón San Roque, al Voleibol Almoradí, un conjunto muy duro que se quedó fuera de la Copa Príncipe en el último momento, pero que ya ganó en el partido entre ambos correspondientes a la primera vuelta. Bien es cierto que, en aquel primer partido de liga, al conjunto extremeño le faltaron piezas muy importantes que aún no habían incorporado al equipo como Villarruel y Benito Ramírez, ambos incluidos en el siete ideal de la Copa Príncipe. El apoyo del público volverá a ser determinante para arrancar con buen pie esta segunda vuelta.

Por su parte, el Grupo Laura Otero se enfrenta en Miajadas a La Fuensanta CV Pizarra intentando mejorar la sexta posición con la que acabó la primera mitad liguera. El objetivo es obtener una mayor regularidad en los resultados, algo que se está convencido de obtener a nivel interno si se mejoran algunos detalles.

EL FICHAJE DE MONTOYA

Mientras, Cáceres y Juan Pablo Montoya cerraron este viernes su acuerdo. De 22 años y 1,93 de estatura, llega para ocupar el puesto de receptor/punta y ser una de las referencias en el ataque del equipo de Óscar Pulido. Compensa así la baja de Cristian Palacios. «Estoy encantado. Ya he tenido la oportunidad de conocer a mis compañeros y me ha reconfortado la calidad y el buen ambiente que me he encontrado en el vestuario», dice Montoya.