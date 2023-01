Lo ha dejado claro el entrenador del Mérida, Juanma Barrero, en su comparecencia previa al partido de este domingo frente a la Cultural Leonesa (12.00 horas): «La dirección deportiva sabe que urgen los refuerzos».

El Mérida se va a presentar en el Reino de León con las bajas por lesión de Kamal, Nando Copete y Sandoval. A los tres se les espera para «primeros de febrero». A todo ello hay que sumar la salida de Artiles al Hércules. A pesar de las circunstancias, el técnico quiso quitarle hierro al asunto, afirmando que «no me preocupa que la plantilla esté tan corta, aunque no es lo ideal. Tenemos que saber qué club somos, cuál es nuestro escalafón en esta nueva liga. La dirección deportiva está trabajando, esperemos que lleguen cuanto antes».

Con respecto al perfil de los jugadores que pudieran llegar, teniendo en cuenta que existen dos fichas libres, una sub-23 y la otra senior, «no sé dónde gastaría la ficha senior, va más en consonancia de lo bueno que sean. A mí me da igual la edad, juega bien o juega mal. Larrubia juega bien, con poder competitivo y tiene 20 años, no miro si tiene 30».

En relación con la salida de Artiles, Barrero reconocía que el futbolista «ha decidido ir en busca de más minutos para volver a ser el jugador que fue y lo respetamos y entendemos. Este año inició jugando, pero la buena dinámica del equipo no coincidió con que él jugara y nada más. Pasa casi todos los años. El año pasado fue un jugador muy importante y este no ha encontrado esa situación y nosotros no hemos sabido sacarle el provecho. Queríamos arrimarle al área y él no se sentía cómodo”.

También se le ha preguntado por la figura de Bernardo Plaza, quien vuelve a la entidad emeritense en sustitución de Luismi Patiño y con el cargo de ser el nuevo director de metodología de trabajo en la academia a nivel de formación de jugadores y entrenadores y de la detección de jóvenes talentos. «Cuando coja más ritmo en el funcionamiento del club tendremos más conversaciones para ver cómo está la cantera». Además, Plaza también tendrá funciones de coordinación en la secretaría técnica del primer equipo.