El futbolista del Fútbol Club Barcelona Sergio Busquets compareció en rueda de prensa para valorar la final de la Supercopa de España que mide a su equipo contra el Real Madrid. El capitán azulgrana quiso centrarse en el título que hay en juego y mantuvo la incertidumbre sobre su futuro en el conjunto blaugrana.

"No hay novedad y no he decidido, estoy concentrado en una final que es muy importante", fue su primera respuesta ante la pregunta de sus intenciones a final de temporada.

Busquets cortó las especulaciones en la segunda pregunta sobre esta misma cuestión: "No lo sé y tampoco lo diría en rueda de prensa. No me preguntéis más porque no lo voy a decir, siempre antepongo el equipo o un título a una decisión personal".

El centrocampista, que el jueves cumplió 700 partidos con el Barça, termina contrato el 30 de junio. Xavi ya ha mostrado su interés en su renovación, pero también cuenta con propuestas de Estados Unidos y en las últimas horas ha trascendido una oferta suculenta de Arabia Saudí.