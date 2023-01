Ganar un partido en el minuto 97 proporciona un subidón extra y así es como llega el Cacereño Femenino a su duelo contra el Dux Logroño con el que este domingo cierra la primera vuelta (campo de Pradoviejo, 16.00 horas). Las verdes remontaron hace siete días contra el Rayo Vallecano (3-2) para sumar tres puntos más y mantenerse en una zona de playoff a la que aspira el conjunto riojano.

Pero la euforia no debe tapar, como recuerda el técnico Ernesto Sánchez, lo que no se hizo bien. «No hicimos un buen encuentro», asume. El juego de las verdes fue irregular, concedieron algunas facilidades al rival y no estuvieron fluidas en ataque. Pero los tres puntos se quedaron en la bolsa del CPC, que se mantiene a un solo punto de distancia del líder, un Eibar que este domingo visita al Fundación Albacete.

«Va a ser una salida difícil», pronosticaba hace siete días Sánchez. Con el duelo a la vuelta de la esquina y tras una buena semana de preparación, su postura no varía. «Es un equipo que hace no mucho estuvo en Primera División, que tiene una estructura potente en cuanto a fichajes de jugadoras fuera y marcan diferencias con algunas de las jugadoras más determinantes de la categoría». Una de ellas es Paula Moreno. «Es un rival muy a tener en cuenta porque registra buenos resultados, que en su campo controlan muy bien los partidos. Es un equipo que hace buen fútbol y genera daño que el potencial que tiene».

El Dux Logroño es sexto, que no es plaza de playoff, aunque ahora sí la jugaría porque el filial del Barcelona (que no puede ascender) es cuarto. Las riojanas solo tienen tres puntos menos que las verdes y han ganado sus dos últimos partidos, ambos a domicilio y por el mismo resultado, 0-1. Sin embargo, su último partido como local lo perdieron contra el Espanyol (1-2). En Pradoviejo también ha perdido el Dux contra el Eibar (0-1).

La victoria pasa, explica Ernesto Sánchez, «por afrontar un partido muy serio; tenemos que recuperar esa firmeza defensiva que no tuvimos el día del Rayo y conceder muy poquito al Logroño, porque sabemos de su potencial ofensivo y que cuantas más opciones puedan tener arriba, más daño nos pueden hacer con muy poco. Debemos ser una roca sólida, tanto en defensa como en ataque».