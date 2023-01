A falta de completarse la última jornada de la primera parte del campeonato, Juanma Barrero, entrenador del Mérida, reconoce que su equipo ha hecho «una primera vuelta bastante buena, por lo que hay que seguir trabajando para hacer una segunda igual o mejor». Sus buenas actuaciones le han llevado a encarara la cita de este domingo (12.00 horas) frente a la Cultural Leonesa a tres puntos del quinto clasificado, el puesto que da derecho a luchar por el ascenso. Más allá de lo clasificatorio, también ha conseguido que los rivales pasen de hablar de un recién ascendido a afirmar que «son un equipo que también está en un buen momento y está intentando engancharse arriba, como nosotros». De esta forma definía al Mérida Edu Docampo, técnico de la Cultural, pues lo cierto es que la distancia entre ambos equipos es de dos puntos y dos puestos a favor de los leoneses. También añadía que «son un equipo con mucho potencial».

Al igual que por el Romano José Fouto, a pesar de la derrota en casa de la semana pasada, por el Reino de León también se percibe un aroma de ilusión, pues el equipo de Docampo está en el mejor momento de la temporada, con dos victorias consecutivas en liga y tres en casa. En este sentido, ambos preparadores llaman a la prudencia. Por parte local, «la ilusión de la gente nos gusta, ojalá se llene el Reino de León, pero nosotros nos centramos en lo que controlamos. Lo que hemos hecho hasta ahora no nos da más victorias, hay que seguir trabajando». En el lado visitante, Barrero no quiere oír de cuentas que no sean «si ganamos nos alejamos del descenso, que es el objetivo». Actualmente a ocho puntos de distancia.

Por parte emeritense no estarán disponibles los lesionados Kamal, Nando Copete y Sandoval, además de que no haya llegado ningún sustituto de Artiles, ya fuera del equipo. Con respecto a Carlos Cinta y Akito, el emeritense todavía mantiene alguna pequeña molestia en algunos gestos, mientras que el japonés ya está recuperado, por lo que todo apunta a que los dos saldrán en el once inicial de los romanos. A pesar de las bajas, el entrenador no busca excusas, porque «hemos ido a sitios más difíciles en peores condiciones. Lo que hay que hacer es pelear, sin excusas y hasta donde nos dé, para que nadie nos pueda reprochar nada».

Por su parte, Docampo recupera a Tarsi, «que lleva entrenando desde el miércoles», y mantiene la duda de Saúl, que empezó a entrenar el viernes.

Por otra parte, existe cierta preocupación por el estado del césped, ya que el estadio está siendo muy utilizado para los entrenamientos ante la falta de otros campos, por lo que Docampo reconocía que «no está en las mejores condiciones, aunque esperemos que mejore para el partido».