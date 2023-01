El Villanovense busca tomar impulso ganando al Alcorcón

Es ahora o nunca. Con el inicio del 2023, el Villanovense tiene ante sí la oportunidad de encadenar de una vez por todas varias victorias que le permitan dar un paso cuantitativo y cualitativo en la clasificación.

Los serones ganaron el pasado domingo por 0-1 al Cerdanyola gracias a un gol del central moldavo Dan Ojog, que remató de cabeza una jugada a balón parado. Ahora, el equipo que dirige José González ‘Gus’ tiene la oportunidad de sumar su segunda victoria seguida, en este caso recibiendo en casa al Alcorcón B este domingo. Y es que el Villanovense solo ha logrado encadenar dos victorias seguidas una vez en lo que va de curso, adoleciendo a todas luces falta de regularidad en sus resultados. En casa, además, ha mostrado ciertas dificultades en algunos momentos, algo que espera corregir el técnico del equipo serón. «En casa nos está costando, pero debemos esforzarnos en hacer las cosas bien y en que la afición se vaya contenta de nuestro estadio», decía Gus en la previa del encuentro ante el filial amarillo.

El Villanovense está a seis puntos de los puestos de fase de ascenso, una distancia que podría verse reducida en caso de ganar al Alcorcón B, que por contra ocupa posición de descenso con 14 puntos en su haber. Además, en los últimos cuatro encuentros han sumado tres derrotas y un empate, éste último el pasado fin de semana tras empatar a cero ante el Atlético Paso en casa.

«Son un equipo joven con jugadores muy verticales y muy enérgicos en la parte de ataque», destacó sobre el equipo el entrenador del Villanovense en la previa del encuentro ante los madrileños.

Sin muchos cambios

No habrá muchos cambios en el once que ponga en liza Gus ante el Alcorcón este domingo, por lo que Tala podría volver a repetir en el lateral zurdo, mientras que Escudero y Dan Ojog comandarán de nuevo el eje de la zaga. Por lo demás, quizás Higor Rocha y Sillero vuelvan a encontrar acomodo en la delantera, aunque en el caso del brasileño le urge tener buenas sensaciones de cara a puerta tras una primera vuelta más que decepcionante en el apartado goleador con solo una diana en lo que va de liga. Ante el Alcorcón B, el ex del Mérida tiene una magnífica oportunidad de reivindicarse sumando algún gol. En bandas Ohemeng y Guille Perero volverán a ser titulares y Javi Pérez y Mario González serán los encargados de manejar los tiempos en el centro.