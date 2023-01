El Cacereño no pudo con el Cerdanyola (0-0), pero acaba la primera vuelta desde la lujosa atalaya de la tercera plaza. El equipo verde ha cumplido con creces el objetivo, aunque ante el penúltimo clasificado desaprovechó una oportunidad mollar para situarse segundo y acercarse al líder, Melilla, a cinco puntos.

No tuvo su mejor mañana el CPC. Obstuso en la creación de fútbol y con muy poca fe delante, contó con opciones para ganar, aunque también pudo perder. El rival hizo un buen ejercicio de contención en el Príncipe Felipe en un terreno mejorable (no en el sentido que lo dice el reiterativo Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid) y que este domingo fue un enemigo para los intereses verdes. Además, también se encontró con un irreducible Jagoba, portero del Cerdanyola.

Julio Cobos, que sigue teniendo un plan creíble, continuó administrando minutos, dejándose en el banco a dos intocables, José Martínez y Clausí. El único que realmente no rota es Samu Gomis, sin duda el mejor futbolista verde en que va de temporada. De nuevo fue el más sobresaliente el lateral izquierdo. Qué futbolista.

Como se preveía, dada la mezcla entre rango y respeto que transmite ya el CPC en la categoría y las urgencias visitantes, el monólogo local se percibía evidente, con un Cerdanyola conservador que parecía que venía con intenciones nítidas de aguantar atrás y aprovechar alguna a la contra de la mano del talento de su 10, Max. No fue exactamente así.

Se le anuló un gol a David Grande tras córner (min. 13) en la primera aproximación de verdadera amenaza local.

Un jugadón entre Traoré y Garci acabó en un centro rematado por Grande, que se encontró con Jaboga antes de que los catalanes rozaran la diana en una falta que, en dos tiempos, lanzó Adam muy cerca del poste derecho de Iván Moreno. Se pasaba ya el ecuador del primer acto, aquello pintaba áspero y que, si se sacaba adelante, no iba a ser con la solvencia de días atrás ante el Coria. Tocaba fútbol de pico y pala.

Volvió a tenerla el Cerdanyola en una contra rematada por Dani Ruiz rechazada in extremis por Iván Moreno (min. 32). Habían dado un paso adelante los visitantes. Garci, de falta, puso la respuesta. Salvó Jaboga. El partido se había equilibrado. Ninguno de los dos gobernaba de verdad. El 0-0 del intervalo hacía justicia.

Segunda mitad

En el segundo tiempo, de inicio, se percibió una mayor agresividad del decano en la presión. El terreno de juego, eso sí, entorpercía más la conducción a cada minuto que pasaba. Tampoco en la precisión, clave en ese último pase que buscaba siempre el inteligente Telles. Además, se echaba de menos la magia de Samu Manchón, lesionado y sancionado. El almendralejense es el jugador que marca diferencias cuando encuentros como éste necesitan imaginación.

Movió el equipo Cobos dando entrada a Pedro y Karim. Faltaba chispa, aunque se barruntaba el gol. El público, impaciente, lo sabía. El técnico abundó en la idea más ofensiva con Clausí por Ruyman y Camelo por Bermu. Grande volvió de nuevo a rematar fuera en pintiparada posición.

Y todo ello con el Cerdanyola ya metido atrás del todo, sin renunciar, eso sí, a alguna oportunidad. De hecho, la mejor hasta entonces la tuvo Dani Ruiz, que cabeceó fuera con todo a favor (min. 76), pero el CPC continuaba con su dominio, aunque sin clarividencia adelante.

El asedio era total hacia la portería del Cerdanyola, al que aún le quedaría una, y diáfana: Dani Ruiz no llegó por un soplido a un centro desde la izquierda.El Cacereño apretó el acelerador y pudo no ser demasiado tarde si Carmelo no se hubiera encontrado con la mano inverosímil de Jagoba en el último momento. Aquello no estaba para ganarse, pero sí para decir que este equipo es tercero. No es consuelo para sus fieles, pero sí saludable. Estar arriba siempre es para celebrar.