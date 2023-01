Cómo es esto del fútbol. De repente parece que tienes el partido controlado, casi totalmente cerrado, y al segundo siguiente estás en la lona, preguntándote qué ha sucedido. Que se lo digan al Montijo, que ya ha vivido esta misma situación en tres ocasiones esta temporada, la última este domingo ante un Diocesano que se agigantó en su campo para remontar un 0-2 en una de las mejores segundas partes que ha hecho en lo que va de curso (3-2). Puede incluso que la mejor.

Cierra el Dioce la primera vuelta en zona de descenso, pero con victoria, le segunda seguida como local (primera vez que sucede esta temporada), y las buenas sensaciones, lo que resta de campaña se afronta de forma diferente. Sin confianzas, pero con mucha más moral.

También mantiene intacta la ilusión el Montijo, aunque su técnico, Juan Marrero, se lamentaba por los tres puntos que se le han escapado y que le hubiesen permitido llegar al ecuador con 23 en su casillero. Con los 20 que tiene ha caído tras esta jornada a la posición que obliga a jugar una eliminatoria para salvar la categoría.

Fue un duelo entretenido, una especie de correcalles en la primera parte donde fue mejor el Montijo. Y no solo por el gol que le permitió irse con ventaja a los vestuarios. Al Dioce, que había arrancado con ganas de controlar el balón (solo le duró tres o cuatro minutos), se le nublaba el juego cuando se acercaba al área rival y su único recurso parecían los balones largos para que el repescado Javi Bernal corriera y se ‘peleara’ con los defensas montijano. Pero eso no funcionaba.

El primer aviso serio lo dio el Montijo, cuando en un mal despeje de Miguel Cordero el balón lo recogió Abraham Pozo, que rápidamente lanzó a portería. El balón se fue lamiendo el palo.

Senso apostó de inicio en el Dioce por dos de los recién llegados, Javi Bernal y Giuliano Barone, un jugador que le dio mucha movilidad al equipo. Suya fue la mejor ocasión de los locales a la media hora, aunque pecó de egoísta y tiró a puerta cuando lo más sensato era pasarla a Bernal, solo al borde del área pequeña.

El primer gol de la mañana llegó de una genialidad de Abraham Pozo, un jugador de una clase mayúscula. Era el minuto 38 cuando en la esquina del área recogió un balón rechazado por la defensa tras un disparo de Cristo. Estaba de espaldas a la portería y nadie se imaginó lo que podía hacer, pero se sacó un disparo inalcanzable para Miguel Cordero.

Salió decidido a buscar el empate el Diocesano tras el paso por los vestuarios. El Montijo se resguardó en su campo, consciente de que cuando quisiera lanzarse al ataque tenía argumentos de sobra con sus jugadores más adelantados, Pino, Cristo y Abraham Pozo. Así se encontró rápidamente el segundo gol, un cabezazo de Pino que se metió en la portería tras tocar en el larguero (min. 52).

El Diocesano estaba en la lona. O, al menos, eso parecía. Noqueado, hubo unos minutos en los que los colegiales parecían fuera del partido y los montijanos lo aprovecharon para tocar y tocar, algo que después definiría su técnico como «jugar a algo que no estaba en el guion».

Lo acabaron pagando. Porque en una de esas perdieron el balón y el Dioce pudo hacer eso que tanto le gusta, correr con el balón hacia delante y, lo que parecía un mal pase de Giuliano lo transformó Varona en un golazo cuando con un zambobazo de volea sorprendió a Sergio Tienza.

1-2 y media hora por delante para creer. Y el Dioce lo hizo. Quien ahora se quedó paralizado fue el Montijo y solo cinco minutos después veía como su renta de dos goles desaparecía del todo. Senso introdujo a Pablo Guerrero y de su lucha nació el empate, aunque quien lo hizo fue el debutante Giuliano Barone, que recogió un rechace en el área sin oposición del rival.

No tenía capacidad de reacción el Montijo, que solo podía intentar repeler los ataques del Dioce. Akapo le quitó del pie la pelota a Rayco cuando lo tenía todo a favor para marcar. Solo sirvió para retrasar lo inevitable, porque un par de minutos después Pliego culminó la remontada tras un pase entre líneas que sorprendió a la defensa montijana.

Acabó el partido en el área del Montijo y con el Diocesano gozando de ocasiones para marcar algún gol más. No lo hizo. Tampoco lo necesitó.

Adolfo Senso: «Los cambios nos han hecho remontar»

«El equipo, a base de creer y de raza, ha sacado el partido adelante», aseguraba Adolfo Senso, entrenador del Diocesano, tras felicitar a sus jugadores. «Estamos muy satisfechos por cómo se ha desarrollado el juego, sobre todo la segunda parte. La primera no lo hemos hecho mal, pero en un error defensivo se han puesto por delante. En la segunda hemos corregido algunas cosas y hemos encontrado las oportunidades que nos estaban faltando en los últimos partidos, con presencia arriba. Hoy hemos estado bien en ataque», añadía el preparador, que cree que las sustituciones fueron clave. «Los tres cambios nos han dado otro tono, nos han hecho remontar el partido». Debutaron con los colegiales Giuliano Barone y Javi Bernal y ambos con nota muy alta para su preparador. El primero fue el autor del segundo tanto y el segundo «ha hecho un trabajo bueno arriba».





Juan Marrero: «Hay que aprender de los errores»

«Hasta el minuto 60 hemos jugado como requería el partido. Después hemos querido hacer cosas que no estaban en el guion y más con un rival que salía muy rápido a la contra», se lamentaba Juan Marrero, entrenador del Montijo, preocupado porque es la tercera vez que esto mismo le sucede a su equipo. «Son muchos puntos que podrían estar en nuestro casillero. Pero bueno, hay que aprender y no desaprovechar este tipo de partidos». «Hemos perdido demasiado balones», añadía el preparador, que no restaba mérito al Diocesano, al que felicitaba por su «perseverancia». «Su gol les ha supuesto oxígeno, esperanza, porque estaba el partido controlado. No hemos podido reaccionar, los cambios nos han aportado lo que han podido, quizás no la frescura que creíamos». «Tendríamos que haber parado el partido de una u otra manera para enfriarlo», concluyó el preparador montijano.