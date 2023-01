Este Villanovense va como un tiro

Veloz, voraz y certero. Así se las gastó el Villanovense ante el Alcorcón B (3-0) en un choque que los serones dejaron visto para sentencia con 2-0 a favor tras un primer tiempo sublime en el apartado ofensivo y en el que los de Gus dejaron patente que si en la segunda vuelta son capaces de firmar unos buenos números en el apartado goleador se acabarán metiendo en la zona alta de la clasificación.

Esta vez, a diferencia de otras muchas, los serones tuvieron una gran eficacia de cara a puerta y supieron aprovechar las ocasiones a las mil maravillas. Quizás era eso lo que le hacía falta al Villanovense para despertar y creerse de verdad sus opciones de cara a la segunda mitad de campeonato.

Y es que el conjunto serón fue un torbellino en la primera mitad. Un equipo feroz en la presión y letal en ataque. Tuvo cuatro ocasiones claras de gol y dos de ellas acabaron dentro de la portería. Todo ello en unos primeros 45 minutos en los que el conjunto serón dominó de cabo a rabo el partido protagonizando quizás sus mejores minutos de toda la temporada.

Arrancó avisando el conjunto de Gus con un ritmo alto y una presión asfixiante sobre un Alcorcón que desde luego no opuso mucha oposición en la primera mitad. La primera llegada de cierto peligro llegó al cuarto de hora de partido con un gran centro de Ohemeng desde el costado zurdo que remató Samu Hurtado llegando al segundo palo, pero su remate se marchó por encima de la portería de Juanpe. Sin embargo, la siguiente sí fue para dentro. Esta vez fue Guille Perero el que finalizó una gran jugada colectiva en la que se quedó solo ante el portero, ante el que definió con gran maestría para sumar su primer gol en lo que va de curso.

Con un gol a favor el Villanovense encadenó hasta dos ocasiones clamorosas de gol para haber aumentado la renta, ambas en las botas de Jesús Sillero. Primero, el delantero andaluz remató cruzado un balón desde el punto de penalti a servicio de Perero, pero Juanpe atajó bien el disparo. Luego, de nuevo Sillero, mandó el balón al palo tras un gran pase de Ohemeng. Dos ocasiones falladas que no perdonó Mario González tras una contra magistral que desencadenó en un balón al espacio para Guille Perero. El atacante, con un pase atrás desde línea de fondo, sirvió en bandeja el gol a Mario González, que remató desde la frontal para hacer el segundo y poner tierra de por medio. Todo en 25 minutos. La tormenta perfecta del Villanovense. Luego, cielos despejados, canto de pájaros y tranquilidad hasta el descanso.

Poca historia

La segunda mitad tuvo mucha menos historia que la primera. El Villanovense apostó por no correr riesgos innecesarios y se limitó a contemporizar y dejar pasar los minutos como buenamente pudo. Pero eso fue tras unos primeros cinco minutos en los que los de Gus buscaron sentenciar el partido con el tercer tanto del encuentro, pero no llegó al comienzo de la segunda mitad. En esas, el Alcorcón B comenzó a crecer poco a poco sobre el terreno de juego merced de un Villanovense que dejó al equipo rival llevar más el peso del juego de lo que había hecho hasta entonces. Eso sí, no sufrió apenas en defensa el equipo local gracias a la imperial labor defensiva de Dan Ojog y Escudero, que anularon el ataque del filial madrileño en todo momento.

El Alcorcón B solo logró inquietar en una ocasión la portería de Álex Lázaro. Fue mediada la segunda parte cuando el equipo visitante tuvo la ocasión más clara del partido. Bala, desde lejos en un golpeo de falta, estrelló el balón en el larguero para tranquilidad de la afición serona. Un susto que hizo reaccionar a los de Gus, que pronto encontraron el premio de la sentencia en forma de gol. El capitán Ángel Pajuelo aprovechó a la perfección un gran servicio de Ohemeng para hacer el tercero y poner la rúbrica a un partido sublime en lo ofensivo.