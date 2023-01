El Cacereño de Julio Cobos sigue siendo el Cacereño de las rotaciones. En las 17 jornadas disputadas, la mitad del campeonato, no ha repetido el conjunto verde once inicial en ninguna ocasión. Quien se mueva, no sale en la foto, decía un político a mediados de los 80. Traducido al lenguaje del preparador de Valdehornillos sería algo así como ‘quien se relaje lo más mínimo durante la semana, no juega el domingo’. O al menos no de inicio.

El Cacereño tropieza, pero acaba tercero la primera vuelta Mantener a todos enchufados es el objetivo del técnico del CPC, que no se cansa de repetir eso de que ponga a quien ponga, sabe que lo harán bien porque todos los jugadores del decano extremeño están en buen momento. Los minutos en el Cacereño están muy repartidos y solo hay siete futbolistas que superen los mil minutos jugados en liga. Quien más ha jugado es Samu Gomis (1.347), quizás porque no hay un recambio natural para su posición, la de lateral izquierdo, uno de los puestos que se podría reforzar en este mercado de invierno. Seguro se busca a un central para cubrir la vacante que ha dejado Capa (686) y la última ficha libre podría emplearse en un jugador de ataque. Tras Gomis aparece el portero Iván Moreno (1.170 minutos) y por encima del millar también están Clausí (1.106), Aguado (1.103), Ruyman (1.051), Iván Fernández (1.049) y Karim (1.047). Este último, junto a David Grande (748) y Miguel Garci, ha participado en los 17 partidos de liga. Son los únicos que han jugado, aunque solo sea unos minutos, en todas las jornadas. Quien menos minutos ha jugado, 360, es el portero Alfonso Liceras, que defendió la portería en cuatro jornadas, de la 6 a la 9. Con 411 está Carmelo Merenciano y 491 Pedro Ramírez. El ranking, de más a menos, lo completan José Martínez (920), Molina (850), Telles (835), Solano (825), Bermu (812), David Grande (748), Traore (701), Samu Manchón (672) y Miguel Garci (637). El equipo volverá este miércoles a los entrenamientos tras disfrutar de un par de días de descanso. El domingo recibe al Alcorcón B (12.00), que será tercer partido seguido en el Príncipe Felipe y con el que se abre la segunda vuelta.