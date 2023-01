Se llama Javier Bernal Clavero y, si hubiese un tercer apellido, el suyo debería ser gol, aunque ahora, por diferentes motivos, lleve un tiempo sin celebrarlos. Para volver a sentir esa emoción ha regresado al Diocesano, donde el domingo redebutó con la camiseta rojilla. Las sensaciones fueron buenas, el conjunto colegial ganó y, aunque Bernal no marcó, el entrenador Adolfo Senso quedó muy satisfecho con el trabajo del delantero.

«Volver a casa siempre gusta», cuenta Bernal (Badajoz, 13 de mayo de 1999), que no tuvo demasiadas dudas a la hora de regresar al club donde dio su mejor versión. Fue en la campaña 2019-2020, en la que marcó 23 goles en 28 partidos. Le sirvió de escaparate para que el Zaragoza se fijara en él y lo fichara para su filial, el Deportivo Aragón. Ahí empezó bien, dejando claro que su marca es el gol (11 goles en 21 partidos), pero después diferentes lesiones, primero de pubis y después de rodilla, cortaron su progresión. Esta temporada no estaba contando con demasiados minutos y justo eso es lo que busca en el Dioce.

«Este es un club que conozco bien, estuve aquí tres años y sabía que venía a un sitio en el que iba a esta a gusto y que me iban a acoger bien. Necesito minutos y qué mejor sitio que el Dioce, que sabe cómo trabajo. No me lo pensé», repite el jugador. Al equipo de Cáceres ha vuelto en calidad de cedido hasta final de temporada, cuanto termina contrato con el club aragonés.

«Cuando pisé el campo pensé ‘esto me suena’, me dio muy buenas vibraciones, me vinieron muchos recuerdos a la cabeza», rememora el punta. Solo había entrenado dos días, viernes y sábado, pero Senso confió en él. Eso sí, lo hizo con un mensaje de calma: «Sabe que llevo tiempo sin jugar, que me falta ritmo de competición y me dijo que no tuviera presión, que no quisiera hacer de todo, que no tenía nada que demostrar».

Esas buenas vibraciones las lleva mucho más lejos, al asegurar estar convencido de que el Diocesano tiene equipo para lograr la permanencia. «Llevo poco aquí, pero he visto un equipo que me gusta. No tengo dudas de que eso se conseguirá». La segunda vuelta la inicia este domingo a solo tres puntos de ese objetivo. Visita los campos de Pinilla el Cerdanyola (12.00 horas), ante el que buscarán los colegiales su tercera victoria seguida como locales. «El de este domingo es un partido clave».

«Con enlazar un par de triunfos y que nos creamos que se puede salir de ahí, se pueden hacer cosas muy interesantes», explica el punta en su día de descanso, que ha aprovechado para volver a Badajoz, aunque la familia ya lo recibió el domingo en Cáceres en el derbi ante el Montijo. «Me sorprendió mucho», dice visiblemente emocionado, «porque además de mis padres, a los que esperaba, estaban mis hermanos, mi sobrino. Fue emocionante», cuenta Bernal, que no habla de número de goles, pero tiene muy claro que un delantero se alimenta de ellos. Y él tiene mucha hambre.