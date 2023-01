José Ángel se corta la coleta

Se puede decir que ha hecho una gran faena y ha salido por la puerta grande. El torero del fútbol extremeño ha decidido colgar las botas. A este deporte le agradece muchas cosas. Entre ellas «hacerle mejor persona y compañero». El centrocampista pacense ha decidido dejar de pasear su capote tras una dilatada experiencia en la que ha pasado por más de una docena de equipos de todo el país.

Formado en el Puerta Palmas y pasando por Betis o Rayo Vallecano, ha tenido experiencias fuera y dentro de la región. Arandina, Burgos, Guadalajara o Ebro le han disfrutado lejos de Extremadura, mientras que Montijo, Cerro de Reyes, Montijo, o, en última instancia, Cabeza del Buey, han disfrutado de un excelso diestro con una calidad infinita en su pie derecho.

Badajoz y Villanovense

Se trata de una retirada a mitad de curso que no deja de ser muy meditada. «Siempre he querido competir al máximo nivel de mis posibilidades y pensaba que ya me tocaba descansar», dice un José Ángel que sostiene que llevaba tiempo pensando en esta decisión. «Me hubiera gustado retirarme en el Badajoz o en el Villanovense». Y es que el propio futbolista confiesa que el Badajoz es el club de su vida y el Villanovense en el que más feliz ha sido durante su larga trayectoria deportiva. No obstante, su futuro más inmediato puede seguir vinculado al fútbol. «Tengo nivel 2 de entrenador y espero sacar el 3. También tengo dirección deportiva y seguiré ampliando conocimientospara estar con los niños en el fútbol base y poder transmitirles los valores que he ido durante mi carrera», asegura.

También se muestra muy satisfecho por haber podido cumplir uno de sus grandes sueños: ser capitán con el club de su ciudad, con el que además logró un ascenso a la categoría de bronce. Mérito que también ha obtenido en muchos otros clubes, entre los que recientemente destacan el Villanovense o el Montijo.

En su nueva vida fuera de los terrenos de juego también sub raya la dificultad que ha tenido para adaptarse. «El día a día no tiene nada que ver, pero gracias a mi nuevo trabajo y a los compañeros que tengo, lo estoy llevando mejor de lo que pensaba», afirma el ya ex futbolista.

El fútbol, al que ya no se dedicará de manera activa, «le ha enseñado todo», o al menos eso comenta José Ángel, que se despide este deporte muy agradecido. «Los valores que tengo se los debo al fútbol y a mi familia. Soy la persona que soy gracias a ellos», concluye. H