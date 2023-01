Dos semanas después de ser el anfitrión del partido de más lustre de la centenaria historia del Cacereño, Carlos Ordóñez, presidente verde, se abre totalmente en esta entrevista. Yhabla de pasado, presente y futuro. Asegura haberlo pasado mal antes, dice sentir orgullo ahora y desvela su objetivo de llegar a Liga Profesional... pero sin descartar con alguien al lado. También confía en el sí al ya famoso macroproyecto y hace votos por la conexión con la Fundación Lumbini y Nepal. Del mismo modo, dice que se cubrirán las tres fichas disponibles.

15 días después del Cacereño-Madrid, ¿qué se le ocurre decir?

Ha sido algo histórico para Cáceres y para el Cacereño. Haber disfrutado de tres partidos de Copa con un Primera Federación, el Córdoba, que para mí es como si fuera un Segunda División por los números que hizo el año pasado y los de este año; con todo un Primera como el Girona, que está en mitad de tabla y con todo un Real Madrid, qué vamos a decir de este club con todos los títulos que tiene… es para estar super orgulloso de todo el club, tanto de la plantilla como el cuerpo técnico como directivos. Tanto la parte deportiva como la organizativa ha sido un reto grande en muy pocos días, pero creo que ha salido todo muy bien. Hemos dado el nivel.

Dada la premura de tiempo y que ni usted estaba en Cáceres en los días de preparación, ¿temió que algo pudiera salir mal?

Temer no, pero no estamos acostumbrados a este tipo de partidos con esta masa social. Estamos acostumbrados a 1.000-1.500 personas de media y que de repente te metas en 15.000 el tema organizativo es muy complicado, sobre todo por la falta de costumbre. Yo sabía que la gente que había dejado aquí se iba a preocupar para que saliese lo mejor posible, y así ha sido. Nos han felicitado por todo: organización, despliegue, salida tras acabar el partido… me ha comentado gente que esperaba tardar media hora o una hora en llegar a casa y en tres minutos ya estaba. Dentro de la tranquilidad que puedo tener estando en Nepal, a tantísimos kilómetros, sabía que las cosas se estaban haciendo bien, entre otras cosas porque estaba hablando constantemente con la gente que estaba aquí.

¿Este partido dejó claro que a Cáceres le interesa el Cacereño o que a Cáceres lo que le interesa es el Real Madrid?

A Cáceres le interesa el Cacereño sobre todo cuando vienen partidos con equipos de primera línea profesionales. A este partido ha venido gente de toda Extremadura. El Cacereño está en un momento dulce, está subiendo en aficionados y hay que reconocer que los mil que tenemos son fieles juguemos ante quien juguemos. Pero es más cómodo ver el fútbol por televisión porque no pasas frío, no te tienes que desplazar… y eso pasa aquí.

¿Desgraciadamente, no?

Sí. Para que un club siga subiendo escalones lo principal es la masa social. Con eso es más fácil llegar a la categoría profesional. Me quedo con un comentario que me hizo uno de los jugadores, que tenía toda la razón: “tennos todos los domingos el estadio así, y te aseguro que no perdemos ningún partido”. Esas fuerzas en las piernas, cuando flaquean, te las dan las gargantas apoyando. Se te ponían los pelos como escarpias. No sé cuántas bufandas y banderas había ondeando allí. Eso al final transmite todo al jugador.

Precisamente usted pronosticó que ese encuentro le iba a dar para que el club tuviera para el presupuesto de una temporada y media. Pasado el tiempo, ¿será así, como un respiro?

Vamos a vivir, especialmente yo, sin presiones. De ver cómo llegas todos los finales de mes con el agua al cuello a ahora respirar. Temporada y media es lo que se le calcula. En algunos medios se ha hablado de unas cifras que no son cifras netas. Hay que descontar muchísimo dinero, entre gradas, vigilancia, maquinaria… hay muchas cosas que restar. Nosotros somos un club con un presupuesto medio, no somos de presupuesto millonario. Como decían algunos, a cuánto había que poner la entrada, a mil euros. No. Como tenemos un presupuesto normalito, es más fácil que te cubra el dinero que se haya sacado aquí para una temporada o temporada y media, pero insisto: ahora hay que restar. Los números desde fuera se echan de una manera, pero por dentro son otros. Los de dentro sí los restamos. Los de fuera, no. Hay muchos gastos.

¿Quizá no se pudo aprovechar todo lo que pudo dar este partido para la campaña de abonados de la segunda vuelta?

El tiempo ha sido el problema. Para mí estar fuera ha sido difícil porque en Nepal no hemos tenido ni un minuto libre. El poco tiempo que has podido pensar en hacer cosas iba también en contra del tiempo que disponías. Por ejemplo, he intentado que hubiera en los graderíos entre 20.000 y 25.000 personas. Y no solamente por la parte económica. Era un día de fiesta para Cáceres y para toda Extremadura. Aunque las colas eran enormes, yo quería que disfrutase Extremadura entera. Por eso retrasé al máximo la venta on line, porque creí que era mejor estar 6-8 horas en la cola que quedarse sin la entrada. En el tema del tiempo el problema fue lo de las gradas, que no se podía con ese margen que teníamos.

¿Cuál debe ser ahora el objetivo? ¿Subir? ¿Interesa la Primera Federación?

El objetivo debe ser el mismo. Ir poco a poco, partido a partido. Hemos de tener los pies en el suelo, no en los mundos de yuppies. No porque el Cacereño haya generado un dinero se tiene que cambiar. Debemos seguir igual: mirar céntimo a céntimo cómo se gasta el dinero y continuar haciendo las cosas bien. Luego ya los resultados se verán. No podemos aspirar a cosas que después no se puedan cumplir. Hay que ir poco a poco. Esta plantilla nos ha llevado a disfrutar de tres partidos de Copa y ser terceros en liga y eso hay que agradecérselo a ellos.

Se demandan refuerzos para ello, y el propio Julio Cobos ha hablado de ello. ¿Los habrá?

Sí. Se están viendo y analizando posibles fichajes. Eso lo lleva el cuerpo técnico, en este caso el director deportivo, Francis (Bordallo). Creo que hay que tener paciencia, hay que hacer las cosas sin prisas, bien, y supongo que se encontrarán las plazas que tengamos que cubrir, en este caso la de Capa y las otras dos fichas que tenemos libres hasta completar las 22. Se cubrirán, pero hay que cubrirlas con cabeza. Julio (Cobos) ha dicho que se tiene que fichar, pero como hasta ahora: estos chicos nos han traído hasta aquí, pero no podemos traer a gente que cobre mucho más y que nos venga aquí de estrellita. Comprendo a los aficionados que digan: “un 9, un tal, un cual”, pero pongo el ejemplo de mi empresa porque también lo hago así. Yo prefiero una buena persona a un buen trabajador; en este caso prefiero a una buena persona a un buen jugador que pueda ser la manzana pocha que estropee el cesto. Prefiero seguir con la buena plantilla que hay a nivel humano más que traer a un Messi o a un Ronaldo. Si al final vamos a traer a un buen jugador y vamos a estropear a los 21 restantes, mal, prefiero tener 22 a un nivel medio y buenas personas antes de traer a una manzana pocha. Yo por currículum en mi empresa cojo a muy poquita gente, cojo a la que viene recomendada y lo primero que le pregunto es cómo es como persona. Ya puede ser un buen conductor o un buen futbolista, pero si es mala persona al final te está estropeando el resto que tanto te ha costado construir. Te pueden derrumbar en un abrir y un cerrar de ojos. Desde aquí quiero pedir al aficionado tranquilidad, que dejen trabajar a la gente, que hay que hacer las cosas bien. Cuántos futbolistas no han dado resultado pese a venir con un montón de goles.

Usted dijo algo así como: “no pararé hasta llevar al Cacereño al fútbol profesional”. ¿Lo sigue pensando?

Sí. Es mi ilusión. Soy joven, tengo 48 años. Desde los 9 años ya estaba ayudando a mi padre y trabajando y demás. Llevo toda la vida vinculado al trabajo. Ni me ha asustado ni me asusta. Si la salud me lo permite, para mí sería ya lo último que me podría quedar en la vida de satisfacción conmigo mismo: llevar al Cacereño donde no ha estado nunca y donde se merece. Es muy difícil, pero no imposible. También era muy difícil lo del Madrid y nos tocó. Hay que ser constante y esto tarda en darte ese premio, pero al final te lo da. Haciendo las cosas bien, pasito a pasito, aunque sea despacio, pero firme, podemos ir subiendo escalones. Cuanto mejores jugadores tienes, más fácil es subir, pero esto se traslada a la parte económica y hablamos de muchísimo dinero. Pero hay que tener un buen grupo. Si tienes un buen delantero pero el resto está contra él, éste solo no te va a sacar los resultados. Son 11 jugadores que tienen que ir en piña. Si metes a uno cobrando el triple que el resto cuando los demás han sido los que te han llevado hasta aquí, lo que vas a hacer es estropear el grupo. Entiendo a los aficionados, pero no es un fichar por fichar a un goleador. Al final hay que ver el lado positivo y humano.

En su día dijo en este periódico que había habido incluso ofertas para comprar el club. ¿Ha vuelto a haber algún contacto en ese sentido? ¿Vendería el club?

Con el corazón en la mano, ha habido momentos muy duros para mí en estos años. Todos sabemos que si Tamargo, que si tal, que si cual, Rubén Bilbao, otro que salió después que no sa béis… hay muchos pufos que el Cacereño y yo como propietario hemos tenido que afrontar. Ha habido momentos de flaqueza y de decir: ¿dónde me he metido?, las cosas como son. Es muy duro. Cuando empiezas a ver la luz y te dan con la puerta en las narices… Se me ha pasado alguna vez por la cabeza buscar un compañero de viaje. Soy muy cabezón, no de ceder ni de dejar cosas a medias. Alguien que tuviera la misma ilusión y las mismas ganas que yo de subir a la Liga Profesional. Y no lo descarto. ¿Por qué? Quizá esa inyección de gasolina que necesito para ir más rápido, a lo mejor con un compañero de viaje que piense igual que yo… Yo no estoy aquí por dinero. Si fuera así ya lo hubiera vendido al subirlo de Tercera a Segunda Federación; o después de haber jugado ‘playoff’ también. Preguntas he tenido, las cosas como son, y las tengo. Y ahora igual. Yo no vendo por dinero. Quiero encontrar, si viene alguien o se me ofrece, un compañero de viaje con mi ilusión. Que no venga a hacer negocio. Quiero que venga conmigo a subir al Cacereño a la Liga Profesional. Sé que es difícil. Yo soy cacereño y a lo mejor el que viene de fuera lo que mira es su casa o su bolsillo, no el Cacereño. Es complicado, pero si viene me sentaré con él y le pondré las cosas claras. Si le gusta, tiene el gusanillo del fútbol y el club lo va a mirar como algo familiar, como si fuera su hijo, a lo mejor puede ser que lleguemos a un acuerdo. Yo no busco a alguien para vender el club 100 por 100 y deshacerme de todo, ahora que puedo hacerlo. Si viene alguien que quiera al Cacereño nos podemos entender, pero si es para hacer negocio, no se venderá.

Tras lo ocurrido en Elda con la eliminación en el ‘playoff’ de ascenso y el difícil verano por diferentes circunstancias usted asumió un bajón en la moral. ¿Ya la ha recuperado del todo?

La moral me bajó a mí y al 99’9 por ciento de los aficionados, por no decir el 100 por 100. Fue un temporadón que nos pensábamos que arrasaríamos a los primeros que se nos pusieran por el camino. Por encontrar un por qué a ese día, creo que fue un exceso de confianza. Pensábamos que éramos el Madrid Cacereño. El propio Madrid vino aquí creyendo que iba a venir a meternos cinco y se pudo ir con el rabo entre las piernas, hablando mal y pronto. Me dolieron mucho los comentarios de que no cobraban los jugadores y demás. Esto es como lo de Ancelotti con nuestro césped: te crees superior y te dan con la puerta en las narices. Al final tienes que buscar un por qué. Estoy curado de espanto: llevo tantas leches en esta vida que al final estás curtido. Sí me duele por mi familia. Hubo algún medio al que se lo dije: ‘tú no sabes el daño que puedes haber hecho’. Yo tengo un niño de 14 años y los propios amigos le pueden decir cosas. Soy una persona muy accesible y si se tiene que comprobar algún documento yo lo enseño y lo voy a demostrar. Llevo luchando cuatro años y pico aquí poniendo muchísimo dinero y además hago de todo: corto césped, pinto, mis fines de semana son en el estadio. Después de lo que me estoy sacrificando, yo y mi familia y mi patrimonio, y encima cuando las cosas no salen como queremos, arremetemos contra mí, eso me ha dolido. Hubo gente que no me esperaba que hablaran de eso, sobre todo de los jugadores que estaban. Esto es lo que más te sorprende: los tratas como hijos o como hermanos o amigos y a la primera de cambio te meten la puñalada... Soy una persona muy campechana que enseguida abro las puertas a cualquiera, pero piensas: ‘después de lo que yo he dado por este o estos chicos’, y no solo en lo deportivo. Yo les he facilitado ayuda fuera tras decirme: ‘oye, a ver si encuentras un trabajo para mi novia o mi mujer’, o ‘dónde puedo ir a cambiar las ruedas o al taller”. Tienen confianza conmigo y mi teléfono para todo lo que necesite en Cáceres. Entiendo que los de fuera no sepan cosas como una simple revisión del coche. Les mando a mi taller e intento que les hagan los mismos descuentos, beneficiándose y que después hablen…

Por poner un ejemplo puntual que pudo sorprender. ¿Algo que no se supiera sobre la no continuidad del portero Ángel Bernabé?

Me llevo muy bien con él. Hace ya tiempo que no hablo por cuestiones de distancia, que separa amistades, igual que aquí en todos los sectores. Fue una decisión deportiva y al final, para bien o para mal, confío en mi director deportivo y lo que me diga él tengo que acatarlo. Si no confío en él para qué lo tengo. A Ángel se le ofreció un puesto de trabajo en el club. Él decidió seguir su carrera como portero. Lo respeté y ya está. Le di esa oportunidad antes porque me parece que tiene mucho tacto con los niños. Es muy familiar, muy cariñoso y podría ser una persona que llevase bien muy bien la cantera. Ese cariño se puede transmitir a niños y a padres. El decidió eso seguir. L pasa a los jugadores que no ven el momento de retirars, y no pasa nada. Nunca he tenido problemas con él.

Lo del viaje de Nepal, ha dicho Julio Cobos, ha hecho que el equipo haya notado cansancio psicológico por no tener vacaciones. ¿Entiende al entrenador?

Por supuesto. Yo lo he vivido. No es solamente psicológico, sino también, y a la vez, físico. Yo no tuve ni 10 minutos para tumbarme en la cama en los cinco días. Ni casi por la noche. Eran las seis de la mañana y ya estaba hablando con la gente por el tema del partido del Madrid. La media diaria de dormir ha sido de dos a tres horas. En el avión tampoco dormía. Quizá yo tengo mucho aguante, pero he notado mi cansancio. Al final esa desconexión de ellos no la han tenido. No se pudo aplazar aquello porque estaba todo organizado. Hemos ido casi 50 personas y que se imagine la gente los gastos que conlleva eso para la Fundación: de vuelo, restaurantes, hoteles… no podía embarcar a esa fundación en unas pérdidas de muchísimo dinero por el partido ante el Madrid. Y si lo aplazas, ¿cuándo vas? En principio la idea era haber hecho la gira en la pretemporada, en julio, pero allí eran los monzones y no era aconsejable. Al final se pusieron estas fechas, claro, sin pensar que íbamos a pasar a la tercera ronda y que nos iba a tocar el Madrid.

¿Realmente el acuerdo con la Fundación Lumbini será bueno para el Cacereño?

Yo así lo creo. El que nos toque el Real Madrid y nos vayamos a Nepal ha sido noticia a nivel mundial. Yo he visto comentarios en periódicos de Argentina, de México, de Italia… y la fundación se ha visto recompensada con el acuerdo con el Cacereño y el club también. Nos volveremos a sentar. Es el empujón o un empujoncito más para seguir creciendo.

¿Se puede confiar aún en el macroproyecto del Príncipe Felipe, la Ciudad Deportiva y El Anillo? ¿Usted tiene realmente alguna esperanza en que salga?

Las últimas noticias que nos dijeron fueron que se iba a decidir en febrero, lo de meter ese paquete de los Fondos Next Generation en nuestro proyecto. Se le daría el visto bueno o no. Yo confío en que salga. Se ha ralentizado por el covid primero y después por la guerra de Ucrania, pero sé de gente que está metida dentro que lo están viendo con muy buenos ojos, que es un proyectazo y así me lo han trasladado. Tienen confianza. Tenemos el apoyo de ayuntamiento y Junta para que esto salga, pero esto tiene que verlo el gobierno central y Europa. No solamente depende de nosotros. Si esto dependiese de ayuntamiento o Junta ya estaba resuelto, pero es un proyecto que es interesante, aunque no es fácil que se ejecute. Esperemos que sea así. Tenemos todo el apoyo de Extremadura y espero que no se retrase más. Desde el 20 de noviembre de 2020 que se presentó, ya hace unos añitos, esto lleva tiempo.