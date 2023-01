Desde luego, será el primer Real Madrid-FC Barcelona de fútbol que se vivirá en Extremadura. Y quien sabe si el último, pues no va a resultar sencillo unir a los dos clubes más importantes de fútbol en España en un partido de fútbol en la región. El clásico de fútbol femenino llega esta tarde (18.30 horas) al Estadio Romano de Mérida en la segunda semifinal de la Supercopa de España. Es, sin duda, el gran atractivo del torneo y por ello se espera una entrada que podría superar las 6.000 personas este jueves. Es un partido de altos vuelos y el ganador será el gran favorito para la final del domingo.

Ambos clubes aterrizaron este miércoles en tierras extremeñas para preparar esta cita. El Real Madrid entrenó en Valdebebas y se vino a Extremadura. El Barça tomó el avión por la mañana y por la tarde hizo un último entrenamiento en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo, que por instalaciones y el excepcional estado del césped (mejor incluso que el de la final) se ha convertido en centro de entrenamientos para los equipos de la Supercopa.

Sobre el campo, estrellas del fútbol mundial femenino, aunque habrá algunas ausencias destacadas como el Balón de Oro, Alexia Putellas, que está lesionada junto a jugadoras como Ingrid Engen, Jana, Graham Hansen o Bruna.

El Barça viene con la artillería que tiene disponible. Destacan nombres como los de Sandra Paños, Mapi León, Mariona, Oshoala o Patri. Su entrenador es Jonatan Giraldez, que a diferencia de los técnicos de la Real Sociedad o el Sporting de Huelva, decidió dar rueda de prensa en Barcelona.

“Estamos en un buen momento en todos los aspectos. Seguro que el Real Madrid intentará hacer algo diferente, pero nosotras somos más maduras y nos adaptamos a distintos tipos de presión”, dijo el técnico del Barça, un equipo que es líder indiscutible de la máxima categoría en España con 14 victorias y ninguna derrota. Por lo tanto, súper favorito para el torneo.

Hasta el momento, los procedentes en el clásico femenino acompañan al Barça, aunque la última vez que se midieron en una Supercopa, en las semis del pasado año, el Barça ganó por la mínima con un gol en el descuento de la ahora ausente Alexia Putellas.

En este sentido, Giráldez asume que este Real Madrid es mejor que el del pasado año porque tiene jugadoras de más nivel. A ello le suma la experiencia que da jugar partidos importantes como la Champions. “Digamos que el Real Madrid está ahora más preparado”.

En el banquillo del Real Madrid se sentará Alberto Toril, un clásico de los años 90 que vivirá un momento especial al regresar a una tierra que le resulta familiar. Y es que Toril estuvo tres años de su carrera profesional en el CF Extremadura, con el que llegó a jugar en Primera División.

Sobre el partido, asegura que lo afrontan “con la confianza de que hemos empezado bien el año, con mucha solidez en el campo. Somos un equipo capaz de ganar y defender bien. Estamos creciendo muchísimo. Es un buen momento para que las jugadoras muestren el nivel que tienen”.

Toril no considera que no haber ganado nunca al Barça genere ansiedad. “Nosotros estamos creciendo, competimos bien y nos acercamos a las grandes. Hay que afrontar el partido con naturalidad. Disfrutar, sentirse libres y no tener presiones añadidas”.