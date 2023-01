Final de la primera vuelta en Pisuerga. El Cáceres Patrimonio de la Humanidad acude este sábado (19.30 horas) a la pista del UEMC Real Valladolid Baloncesto con cierta sensación de alivio por haber roto su racha negativa, pero también sabiendo que de nada servirá el triunfo ante el Melilla si no lo prolonga. Quizás no sea en Pucela, ante uno de los grandes aspirantes como mínimo a estar en el ‘playoff’, pero sí que será un buen banco de pruebas para dos choques mucho más asequibles y determinantes: los que esperan después frente a Almansa (fuera) y Oviedo (casa).

El ‘efecto llamada’ de Kenny Hasbrouck y Kostas Vasileiadis resulta evidente. En un hecho muy poco habitual, el club consiguió completar un autobús de aficionados que apoyará al equipo desde la grada. Y es que los dos últimos fichajes han declarado el estado de optimismo en el Cáceres, siendo obvia su condición de jugadores experimentados y de calidad que pueden darle la vuelta a la situación.

En todo caso, la cuesta sigue empinada. Solo cuatro victorias en 16 partidos obligan a un esfuerzo en la segunda mitad de la competición. «Más allá de la pequeña euforia por conseguir la primera victoria en casa, la gente sabe que hay mucho camino por recorrer, mucho trabajo que hacer y mucho que mejorar. En eso ha transcurrido la semana», expuso el entrenador del Cáceres, Roberto Blanco. Tiene a toda la plantilla disponible, aunque las cargas con dos jugadores como Hasbrouck (36 años) y Vasileiadis (38) han tenido que moderarse obligatoriamente para que puedan estar al máximo a la hora del partido.

AÑORANDO A ‘ROMA’

Enfrente estará un Valladolid «fiel reflejo de su entrenador», indicó Blanco refiriéndose a Paco García, «con unos conocimientos enormes de la competición, del baloncesto». Destacó la «capacidad atlética» y «la inteligencia» de sus jugadores, «con los bases más físicos de la competición, [Melwin] Pantzar y [Mike] Torres, el tirador [Maj] Kovacevic y el experimentado juego interior con [Jordy] Kuiper y [Sergio] De la Fuente». Con quien se detuvo especialmente fue con Romaric Belemene, verdinegro la pasada temporada y al que pareció añorar por muchas razones, pero una sobre todas: «es capaz de defender a jugadores de las cinco posiciones».

«Es un rival complicado para nosotros por su estructura», aseguró, recordando que «especialmente en su casa siempre se nos ha dado mal. Es un reto buscar el triunfo en una tierra muy bonita pero que ha sido inexpugnable para nosotros».

Sobre el apoyo que habrá desde la grada, comentó que es algo que le «enorgullece mucho» y le hace «sentir muy feliz de estar en este club, tener a la gente detrás. Siempre han respondido y ahora parece que a falta de 18 jornadas ven el momento y dan el paso al frente una vez más. Creo que el club estuvo rápido para la posibilidad del bus».

No todo fueron parabienes. Blanco considera que, tras los dos últimos fichajes, el Cáceres «ha mejorado claramente en ataque, aunque la defensa todavía está dejando mucho que desear», por lo que pidió «tener los pies en el suelo». «Hemos ganado un partido, con unas connotaciones importantes en cuanto a la presión que estamos viviendo, pero yo no creo que el equipo dependa mañana de si mantenemos la euforia, si nos hace daño o no, ganaremos el partido si el equipo está bien, centrado, no nos podemos relajar y yo no he visto esa relajación», agregó.