El Mérida ha terminado la primera vuelta con dos derrotas consecutivas, aunque la primera parte de la competición ha sido muy positiva. Lo cierto es que el equipo de Juanma Barrero se encuentra en la peor racha de la campaña, de ahí que los dos siguientes encuentros de la competición que se disputan en el Romano son claves para seguir estando en la zona tranquila de la clasificación con opciones de soñar. Los dos próximos rivales están por detrás en la clasificación, lo cual hace todavía más trascendentes ambos embates.

El primero, este domingo, a partir de las 19.30 ante el San Fernando, un rival al que los emeritenses tuvieron la capacidad de remontar en la primera vuelta, sin embargo, «han cambiado muchas cosas desde el partido de la primera vuelta. De hecho, han cambiado de entrenador y juegan con un sistema diferente. Han cambiado bastantes cosas, aquel partido no nos sirve mucho de referencia», reconocía elpropio Barrero. Con respecto a la llegada de Pablo Alfaro al banquillo de La Isla, «el cambio de entrenador lleva un proceso que no es inmediato», sin embargo, recalcaba el técnico emeritense que «es un equipo con jugadores importantes de la categoría, veterano, pero por lo que sea no está funcionando al nivel que esperábamos, de hecho es el tercer entrenador, con cosas parecidas y otras diferentes, ya veremos si funcionan».

En esta tesitura, Barrero espera «un partido muy competido como todos, están empezando a ser más compactos, transitan muy bien. El acierto es lo que marcará el resultado final».

A pesar de los últimos dos malos resultados citados con anterioridad, «no creo que sea momento de tener urgencia, queremos volver a ganar y puntuar lo antes posible», por lo que el objetivo es “intentar hacer una puntuación parecida al de la primera vuelta, pero desde pensar en este partido, y luego el siguiente».

En el capítulo de altas, Ben Hamed, definitivamente, no ha sido inscrito, pero sí tanto Chuma como Dani Lorenzo, por lo que ambos entran en la convocatoria, al igual que Lolo Plá, que ha sido duda hasta el final por un golpe en la rodilla, lo cual hace presagiar que el once podría ser el mismo que la semana aunque con la entrada de Busi por el propio Plá. La única ausencia de Nando Copete, con las consecuentes convocatorias de Kamal y Sandoval le confieren todavía más opciones al entrenador para la segunda mitad.

Por parte del San Fernando, que llega a Mérida en puestos de descenso tras una primera vuelta decepcionante, no podrá contar con Marcelo pero sí con su fichaje mediático de este mercado, Dani Aquino, aunque seguramente desde el banquillo.

Pablo Alfaro, su técnico y exjugador del Mérida glorioso de Primera y Segunda, reconoce que «es un placer volver porque me voy a encontrar con amigos. Le tengo mucho cariño a esa tierra, de hecho, una de mis hijas nació allí». Sobre el su rival, lo define como «un equipo muy intenso que sabe cómo tinto que jugar y lo está demostrando, tenemos que igualar la intensidad».