El Villanovense busca dar el paso definitivo en la parte alta

El Villanovense tiene ante sí una prueba más que notoria de medir sus fuerzas para entrar o no en puestos de fase de ascenso. Es cierto que aún resta la mitad de temporada para llegar al final, pero el duelo de este fin de semana puede suponer un importante punto de inflexión para los intereses y el ánimo del conjunto de Villanueva de la Serena. Los serones reciben en casa este domingo (17:00h) al Navalcarnero, un equipo que sabe lo que es ganar a los serones, puesto que ya lo hicieron en la primera jornada de liga allá por el mes de septiembre.

Pero el Villanovense afronta este duelo en uno de sus mejores momentos. Acumulan tres partidos consecutivos sin perder con dos victorias seguidas ante Cerdanyola y Alcorcón B, este último por un 3-0 que libera de la presión anotadora al conjunto que dirige Gus. «Sumar tres goles y portería a cero da mucha confianza», expresó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro. Y es que el propio preparador serón no esconde que lo visto en las últimas semanas «se acerca mucho» a lo que él mismo quiere para su equipo. Eso sí, también reconoce que todavía deben mejorar muchas cosas. «Si el equipo juega a lo que uno quiere y las cosas salen bien lo normal es que los resultados acaben llegando», dice el técnico. Más allá del resultado, lo que busca el Villanovense es una victoria que les meta, después de mucho tiempo, en la pelea por los puestos de fase de ascenso.

Además, lograr el triunfo les daría por primera vez su tercera victoria seguida en lo que va de temporada, algo que hasta ahora no han logrado encadenar. Pero delante estará un Navalcarnero con números similares a los de los serones y que llega a la cita con dos derrotas consecutivas después de una racha de tres victorias seguidas. Las dos derrotas fueron ante Melilla por 0-1 y ante Atlético Paso por 2-1. «Son uno de los mejores equipos que hay en el grupo y son el mejor visitante, tienen un equipo muy conjuntado», trasladó Gus. Del mismo modo, reconoció que para ellos es una «buena prueba» para medir si merecen o no estar en la parte alta de la tabla.

En el apartado de bajas, Gus no podrá contar con el delantero brasileño Higor Rocha, que deberá cumplir sanción. Por lo demás, no se esperan muchos cambios en el once respecto al que logró la victoria las dos semanas anteriores. Quizás entre en la titularidad Ángel Pajuelo para que Mario González y Javi Pérez comanden la sala de máquinas en la medular del centro del campo.