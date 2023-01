Derrota, y de las que duelen mucho, del Diocesano, que dejó escapar otros tres puntos de Pinilla, en este caso ante un rival directo en la lucha por la permanencia como el Cerdanyola (0-1). No hizo mucho el conjunto catalán, pero le bastó con una falta magistralmente lanzada por Max para llevarse lo tres puntos de Cáceres. Los de casa, incluso, desperdiciaron un penalti que Dani Sales mandó a las nubes en el minuto 87. Eso fue en el segundo intento. En el primero paró el guardameta y, aunque el rechace posterior lo introdujo Dani Sales en la portería, la acción estaba invalidada porque el cancerbero se había movido antes de tiempo. El colmo de la mala suerte para un conjunto colegial que jugó más de 20 minutos en superioridad.

No acaba de despegar el Diocesano, que además vuelve a ver cómo la zona de permanencia se aleja (a cinco puntos) en una jornada negra para sus intereses, pues a su derrota hay que sumar que todos los de abajo ganaron sus partidos.

No jugó bien el Dioce. No supo cómo atacar la maraña defensiva del Cerdanyola, con una primera línea de cinco jugadores y cuatro más por delante. Demasiados efectivos para un campo tan pequeño. Eso exigía abrir el campo, jugar mucho por las bandas, e imprimir mucha velocidad al balón. Así comenzó el conjunto local, jugando a mil por hora y ofreciendo la sensación de que podía hacer mucho daño. Un espejismo que duró poco más de diez minutos y que dejó un par de ocasiones, una de Juanjo Chavalés tras peinar un pase de Dani Sales de esos que se dan mirando para otro lado y que sorprende a todos, menos al portero visitante, en este caso; y otra de Varona, el mejor de los colegiales este domingo, con un disparo lejano, raso y ajustado al palo que Jagoba desvió a córner.

Había empezado bien el Diocesano, controlando el juego e imprimiendo ritmo, pero pronto empezó a ahogarse en tres cuartos de campo, a chocar contra el muro que había puesto el Cerdanyola, que encomendaba sus opciones ofensivas a robar y correr. Así puso a prueba a Miguel Cordero en el minuto 9, cuando desvió a saque de esquina un disparo de Dani Ruiz.

El aviso más serio del Cerdanyola fue en el 24 y un minuto después la tuvo Varona, que no pudo controlar el balón cuando un pase de Javi Bernal le dejó solo ante el portero. Pero la pelota iba demasiado fuerte.

En campos pequeños y con el juego muy cerrado, el balón parado suele ser una de las principales armas a explotar. El Cerdanyola lo hizo a la perfección. Falta --«innecesaria de Chavalés», dijo después Adolfo Senso-- a unos diez metros del área del Dioce que Max coló por donde las arañas empiezan a tejer su tela. Inalcanzable para Miguel Cordero. Golazo.

Chavalés y Giuliano (de nuevo muy bien el argentino) se intercambiaban de lado, pero ni así encontraba la fórmula para llegar con peligro el Diocesano, que salió con fuerza tras el descanso y con la remontada de siete días antes en la cabeza. Ese día eran dos los goles en contra ante el Montijo y en esa ocasión era solo uno. Se podía. Y se intentó, con más ganas que con cabeza en muchas ocasiones, cuando la precipitación hacía que el balón se perdiera demasiado rápido.

En el 66 el visitante Adam vio la segunda amarilla. El Dioce gozaría de muchos minutos de superioridad, pero no supo aprovecharlo. Senso agitó su banquillo. Isi y Viera entraron de refresco por Chavalés y Manu. Unos minutos después lo hicieron Rayco y Pliego por Giuliano y Bernal, que en el 74 había perdonado una ocasión clarísima, disparando algo cuando estaba solo ante el portero.

También se fue alto el penalti lanzado por Dani Sales 87 y que había provocado Varona, que en el tiempo de alargue tuvo la última de un Dioce que no acaba de ver la luz.

Adolfo Senso: «Ha sido un partido malo por nuestra parte»

«Un partido malo por nuestra parte donde no hemos sabido jugar ante un rival bien pertrechado atrás, con dos líneas, una de cuatro y otra de cinco jugadores». Adolfo Senso, entrenador del Diocesano, fue claro y contundente en su análisis de la derrota de los suyos ante el Cerdanyola (0-1), un resultado que deja a los colegiales a cinco puntos de la zona de permanencia. «No hemos encontrado espacios, hemos estado muy espesos, muy lentos en la circulación del balón. Aún así, hemos tenido opciones, pero cuando no juegas bien lo normal es no ganar», continuó el preparador. El Diocesano no fue capaz de aprovechar el impulso de la remontada del domingo pasado para dar un paso al frente y encadenar la que hubiese sido su tercera victoria consecutiva jugando en los campos Manuel Sánchez Delgado. «Pensábamos que después de lo del otro día, con el buen segundo tiempo que hicimos, habíamos encontrado el camino. Hoy en defensa no hemos estado tan mal, pero en ataque el equipo no ha demostrado soltura, ha estado sin velocidad y eso nos ha costado los tres puntos». «Ante un equipo que se defiende así hay que hacer que la circulación de balón sea más rápida, más fluida. Lo habíamos hablado, sabíamos cómo teníamos que romper al Cerdanyola, pero no ha habido situaciones claras por fuera y era la idea, sacar el balón para meterlo por dentro, desbordar por banda. Lo hemos conseguido en pocas ocasiones y las que hemos tenido no las hemos aprovechado bien», terminó el preparador del conjunto rojillo.