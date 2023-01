La rueda de prensa de Roberto Blanco después de la derrota del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en Valladolid (90-86) fue un ejercicio de contención incompleto por parte del entrenador verdinegro. Durante los primeros minutos, utilizando su propia expresión, se estuvo intentando morder la lengua, pero después terminó quejándose de la actuación arbitral. "Me siento perjudicado y todo el mundo me dice que no diga esto porque parece que es signo de debilidad, pero soy natural para todo y también para esto", soltó.

En un discurso inicial con algunas pausas, reconoció que estaba "intentando bajar mucho las pulsaciones porque creo que no me van a ayudar en nada... Solo llevo 13 o 14 años en la LEB, solo llevo 120 o 130 como primer entrenador, pero ya sé cómo funciona esto, por dónde van los criterios. Sé lo que es estar abajo y mal. Sé cómo se dirige esto. Tengo que estar tranquilo...". A continuación hizo otra reflexión en esa línea: "a veces pienso que debería hacer lo que hacen los entrenadores: que les expulsen, que les echen, que monten pollos, que vengan a las ruedas de prensa a decir que han perdido por los árbitros... Me siento muy frustrado, muy mal, con mis errores, con la situación, con los chicos. Intento tener cercanía y ser educado".

La jugada clave

Terminó hablando más claro. Tras su análisis del partido en sí ("no hemos sido capaces de parar a Pantzar, aunque hemos intentado hacer muchas cosas. Ha hecho un partido increíble. Se lo merece porque es un chico fantástico") y elogiar a sus jugadores ("el equipo ha hecho un grandísimo trabajo") señaló la jugada que supuso llegar a la prórroga: el triple de Puidet más tiro adicional por falta de Kevin Bercy. "Una acción de tiro que... Bueno, saldrá alguien en Twitter que le ha rozado un dedo. En nuestro caso, siempre que tira Kostas [Vasileiadis], le tocan. En la prórroga ha sido un quiero no puedo. No quiero decir que los árbitros nos quieran perjudicar, sino que es muy fácil pitar a los de abajo cuando juegan contra los de arriba. No llevaron el mismo criterio durante los 45 minutos". A eso añadió una queja más explícita: "lo que no me gusta es que me amenacen con echarme por no decir prácticamente nada".

Blanco terminó con un mensaje optimista, pero también reivindicativo: "les doy la enhorabuena a mis chavales y a la afición, a la que vamos a dar más de una alegría. Tenemos posibilidades para salir de esta situación, que es difícil. Estamos muchas veces en el ‘casi’, pero no nos da. Hay que seguir luchando muy duro y ganándonos el respeto".