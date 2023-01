Con o sin polémica, con o sin merecimientos de ganar o no tres puntos, este Cacereño flaquea. O, cuando menos, le falta aire, puede que el que no tomó con viajes internacionales o emociones fuertes coperas. En los dos últimos duelos en casa, ante dos inquilinos de la zona de abajo, el balance ha sido de dos pobres empates en casa. El de este domingo, ante el Alcorcón B, fue un ejemplo más de que esto ya no es lo que era. El 1-1 final, con todo lo que se haga conservar lugar de privilegio, es pobre.

Como ante el Cerdanyola, las sensaciones iniciales no eran ni mucho menos halagüeñas.Tardó en desperezarse el CPC, pero cuando lo hizo fue en serio con el protagonismo de David Grande, que remató al poste un servicio perfecto de Samu Gomis (min. 8).

El partido, sin tensión, no tenía buena pinta para los intereses locales, demasiado relajados y creyentes en su supuesta superioridad. Esa falta de concentración se escenificó, con nefastas consecuencias, en una cesión de Manuel Molina al portero Iván Moreno, sin ver que por allí pululaba el punta alfarero Yago, que no perdonó tras esquivar con clase a meta y defensa local (0-1, min. 22). Error muy grosero que no empaña la excelente prestación del defensa zurdo verde a lo largo de la temporada, en la que está sobresaliendo por su colocación y contundencia.

Espabiló el Cacereño pronto con una falta a la escuadra lanzada por Karim a la que respondió acrobática y felinamente Juanpe. En fútbol, a veces, no hay nada mejor que un aviso en forma de gol para tomar el pulso al partido.

A la siguiente sí salieron los planes tras el remate de Telles al servicio de Iván Fernández (1-1, min. 32). De nuevo la lucha por el partido estaba en la buena dirección.Ya se iba en serio. No podía ser de otra forma.

Desatado el decano como si no hubiera un mañana, la tuvieron diáfanas a continuación Karim e Iván Fernández. El gol en contra les había espoleado, pero no sacaron más rédito que la crebilidad de su público. Tablas al asueto y todo por decidir.

Segunda parte

Gobernaba el Cacereño también el segundo tiempo, aunque fallaba el último pase en los últimos metros. Iván Fernández volvió a encontrarse con Juanpe después de que se reclamase penalti sobre Telles.

Se mascaba el gol. Salió Samuel Manchón por Bermu. El desatastador almendralejense estaba siendo echado de menos en los últimos partidos, pero ante el Alcorcón B no estuvo fino.

David Grande se volvió a encontrar con el poste en el 64. Salió por él Rubén Solano, que también se encontró con Juanpe y el palo a la primera de cambio. Aquello parecía destinado al empate.

El Alcorcón esperaba a la contra. Siempre al acecho y a la asociación con enorme criterio estaban tanto Mateo como Yago. El autor del gol madrileño exhibió su talento con un curso acelerado de controles y combinaciones de talla de jugador superlativo para la categoría. Qué futuro tiene.

El Cacereño se lanzó al ataque de manera palmaria y flirteó con el 2-1 en varias ocasiones. Lo mereció por entonces el equipo de Cobos, pero el ritmo se interrumpía constantemente porque el empate era oro para el Alcorcón B y el árbitro mostraba muy poca talla en la ley de la ventaja, por no entrar en los excesos de pérdidas de tiempo visitantes, nunca castigadas. Puro fútbol, en realidad.

A base de corazón, el asedio se tradujo en faltas y acciones individuales que no llegaron al objetivo, atascado el Cacereño en su falta de pegada y clarividencia. Sí llegó el balón a la red un centro-disparo de Carmelo Merenciano. Iván Fernández hizo el intento de dar al balón, pero no lo tocó. Estaba ligeramente adelantado y el asistente conminó al árbitro a anular el tanto por fuera de juego. Era la última jugada del partido, con la frustración generalizada acabando por poner un fin que pintaba a euforia y que se quedó en impotencia.