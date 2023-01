En la Primera Nacional Masculina los vigentes campeones de Copa, Cívitas, cayeron en casa contra ADC y CBA Senior regresó a la senda del triunfo, mientras que en Primera Femenina la noticia positiva la dio el Al-Qázeres, que suma su cuarto triunfo consecutivo y se mete de lleno en la lucha por los puestos nobles de la clasificación.

1ª Nacional Masculina

CBA 62 –BOSCO 79 /Gran inicio de partido de Bosco, que marcó distancias en el primer cuarto con un parcial de 15-28, el cual se dedicaron a administrar en los otros tres periodos. Los dos equipos llegaban empatados, por lo que Bosco se pone una victoria por encima con 5-6, dejando con 4-7 a Junior. El mejor de los visitantes fue Sergio Roldán, con 16 de valoración, con 21 puntos, 7 rebotes. Por parte de CBA Junior destacó Jaime Paredes: 11 puntos, 13 rebotes.

BCB VÍTALY 101 –SIGLO XXI 69 /Desde el principio quiso marcar diferencias BCB, y tras un gran primer parcial en el que se impusieron por 29-11, siguieron apretando y se acabaron llevando cada uno de los cuartos. Vítaly empata a 7 victorias con ADC y BB, mientras Siglo XXI se queda con 4. Destacaron por los locales Daniel Callejo y Adrián Zambrano, con 35 y 34 de valoración respectivamente. Por los visitantes, Adámez, con 28.

CIVITAS BB 78-ADC LA COMUNA CREATIVA 86 /Era, a priori, el mejor partido, y no defraudó. Fue una montaña rusa, con parciales abultados en la primera mitad, y con una segunda parte en la que ADC fue superior. Los campeones de Copa no pudieron estrenar su título con victoria, y empatan en la tabla con 7-4, aunque favorable a ADC por ganar los dos partidos entre ellos. Lorido hizo 43 de valoración, pero no bastó. Por ADC destacó el mejor triplista de la categoría, Dani Cambero, que valoró 18.

CUENTAMAS MÉRIDA 59-CBA SENIOR 68 /Encuentro muy igualado y que se acabó decidiendo por pequeños detalles. En los momentos importantes CBA supo imponer su juego y consiguió romper la racha negativa que arrastraban. Los emeritenses, por ende, prolongan ese mal momento en el que enlazan ya 6 jornadas sin conocer el triunfo. CBA es quinto con 6-5 y Mérida se queda con 2-9. Por los visitantes el más valorado fue Cristian Rodríguez, que consiguió 23, En los locales Alejandro Gallego, con 20 de valoración.

1ª Femenina - Liga Ribésalat

CUENCA 37–ALQÁZERES 74 /Comienzo trepidante de partido con una gran intensidad impulsada por las cacereñas, que consiguieron tomar distancias y que luego llevaron a su máxima expresión en la segunda parte. Tras la mala racha inicial, el cojunto del Al-Qázeres ha reaccionado a lo grande, y suma de esta manera su cuarta victoria consecutiva, sexto, en la sexta posición de la tabla.

GRUPO 76-ALKASAR 81-CIVITAS BB 53 /Duelo desigual en la primera mitad, en la que las pacenses no encontraron el modo de parar a las locales, La nota positiva del encuentro es la segunda mitad, en la que las visitantes reaccionaron y plantearon un partido totalmente diferente. Las de Ciudad Real empatan con las extremeñas con un balance de 5-5 tras esta primera jornada de la segunda vuelta, en la que el líder, el San Antonio Cáceres, no pudo jugar. H