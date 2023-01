Que todos los equipos de todas las categorías y en todas las temporadas pasan por una mala racha de juego y/o resultados es algo indiscutible, tanto como el Mérida actualmente está inmerso en la suya. Los datos son taxativos: es la primera vez que pierde tres partidos de manera consecutiva e iguala su mal arranque liguero a nivel goleador, con 270 minutos (más los alargues) sin ver la portería contraria.

Esta ausencia de gol es clave de los malos resultados, según la consideración del técnico emeritense, Juanma Barrero. «En el acierto es donde tenemos que hacer más hincapié. Creo que hemos vuelto a tener muchos centros por delante con opciones de remate incluso rematados, pero no los hemos rematado bien. Creo que estamos en uno de esos momentos en el que no estamos finos en el área, las que tenemos nos está costando materializarlas.A base de trabajo saldremos de ahí», dio tras la derrota del pasado domingo.

Como cuando el acierto era óptimo, los romanos sumaron bastantes puntos, a pesar de haber cosechado solo seis de los últimos quince en disputa, la distancia con el descenso directo se mantiene a cinco puntos.

El Mérida ha acabado la primera jornada de la primera vuelta justo en mitad de la tabla, en la décima posición, aunque en un proceso de desinflamiento del globo de la ilusión por mirar hacia arriba, y creciendo la realidad palpable del objetivo del club de mantener la categoría que tanto costó conseguir lo antes posible.

Tras el partido, Barrero analizó las actuaciones de los dos debutantes, Dani Lorenzo, que fue titular, y Chuma, que salió a la hora de partido. Se mostró el entrenador contento en líneas generales con la actuación de ambos, desgranando sobre el primero que «lo hemos buscado entre líneas y a veces lo hemos encontrado, aunque le ha costado un poco adaptarse a este ritmo».

Mientras tanto, de Chuma expresaba que que «lo ha peleado todo arriba, creo que se ha entendido bien con Carlos Cinta. De esas peleas se han generado esas jugadas cortitas para llegar al área».

Enfado por el resultado

El propio Dani Lorenzo reconocía tras el choque estar molesto con el resultado «porque el equipo ha peleado hasta el final, no se le puede reprochar el esfuerzo hasta el último momento con el penalti».

A nivel personal se mostraba «contento por el debut, una pena por el resultado, pero sé que vamos a ir creciendo juntos para sacar la victoria en el siguiente», para el marbellí la clave para salir de esta situación es «seguir insistiendo en loque dice el míster, tener nuestra identidad.Creo que al final necesitamos seguir creyendo lo que dice, porque cuando entre la pelotita va a ser diferente».

Confesaba el futbolista que «me he encontrado bien, un poco nervioso al principio» y sobre la afición, «me han recibido muy bien, cuando me han cambiado no me esperaba los aplausos».