Tridente de amigas placentinas con el Miralvalle

No es habitual que tres amigas desde casi niñas acaben compartiendo pista en una categoría profesional como es al fin y al cabo la Liga Femenina 2 de baloncesto. Es lo que pasa en el Hierros Díaz Miralvalle Extremadura desde la pasada semana, cuando se anunció la incorporación de Miriam García. La noticia fue recibida con alegría por Alicia Morales y María Romero, con las que le une una relación muy especial desde hace años.

«Estaba trabajando en Granada como educadora social, pero se me acabaron los contratos que tenía y decidí volver a Plasencia», cuenta García, que ya debutó el pasado fin de semana en León. Su conexión con el entrenador del Miralvalle, ‘Rula’ Pérez, no se ha perdido mientras que ha estado fuera de la ciudad y el acuerdo para que reforzase al líder del grupo A fue rápido. «Estoy muy contenta por poder jugar en mi casa», añade la jugadora. Ya había vestido la camiseta azul del Miralvelle en Primera Nacional, pero no en LF2.

Es consciente de que llega a «un equipo hecho» y que será difícil abrirse un hueco en la rotación, pero lo admite con humildad. «Yo vengo a hacer lo que pueda. Si estoy para jugar, jugaré. Y si no, pues sumaré en otras cosas. Soy una persona competitiva y me adapto a lo que pida el entrenador», explica.

Se repartirá así entre los puestos de base, como Alicia Morales, y escolta, la demarcación de María Romero. «Es muy fácil jugar con ellas. Me ha sorprendido que se trate de un equipo supertrabajador, que está todo el día viendo baloncesto, estudiando a los rivales», apunta.

Sus dos amigas la han recibido con los brazos abiertos. «Ella es tres años mayor que yo y dos mayor que Alicia. Hemos jugado muchísimo juntas cuando éramos más crías. Incluso Miriam y yo coincidimos unos años en el Al-Qázeres. Estamos muy contentas de que haya podido volver porque hay pocos equipos a este nivel que puedan tener a tres jugadoras de la ciudad jugando minutos. No se le está notando la inactividad y está aportando desde el primer momento. No esperaba menos, desde luego», declara María Romero. Sobre el equipo, defiende que «no está en ninguna nube» y que «el ejemplo está en el trabajo diario y en que seguimos sumando victorias».

La mujer del triple doble

El círculo lo completa Alicia Morales y su espontaneidad. «Es muy guay que volvamos a jugar juntas», suelta. «Miriam nos va a ayudar mucho. Es muy divertida y se relaciona con todo el mundo. Y en la pista tiene mucha cabeza y buen tiro. En León metió la primera que cogió», señala la directora de juego. Este está siendo su año: sumó un increíble triple doble en Barakaldo (12 puntos, 11 rebotes, 10 asistencias), dejando así el mal sabor de boca de la temporada pasada. «Lo pasé muy mal y hasta me planteé dejar el baloncesto. Estoy acostumbrada a disfrutar y no lo lograba con tanta historia en el equipo. Ahora vuelvo a hacerlo», culmina.